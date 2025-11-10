O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decretou nesta segunda-feira (10) a falência do Grupo Oi. A decisão foi tomada após pedido apresentado na última sexta-feira (7) pelo administrador judicial da companhia, Bruno Rezende, que solicitou o reconhecimento da insolvência da operadora.

A Oi vinha enfrentando dificuldades financeiras há vários anos, agravadas após as fusões com a Brasil Telecom (BrT) e a Portugal Telecom. Mesmo após duas tentativas de recuperação judicial, a empresa não conseguiu reverter a crise.