Com R$1,7 bilhão em dívidas, Justiça decreta falência do grupo Oi

A Oi vinha enfrentando dificuldades financeiras há vários anos, agravadas após as fusões com a Brasil Telecom (BrT) e a Portugal Telecom
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decretou nesta segunda-feira (10) a falência do Grupo Oi. A decisão foi tomada após pedido apresentado na última sexta-feira (7) pelo administrador judicial da companhia, Bruno Rezende, que solicitou o reconhecimento da insolvência da operadora.

A Oi vinha enfrentando dificuldades financeiras há vários anos, agravadas após as fusões com a Brasil Telecom (BrT) e a Portugal Telecom. Mesmo após duas tentativas de recuperação judicial, a empresa não conseguiu reverter a crise.

De acordo com informações do processo, o valor das dívidas fora do plano de recuperação atingia R$ 1,7 bilhão em outubro, cerca de R$ 500 milhões a mais do que o registrado em junho.

Com a decisão, o Tribunal deverá definir os próximos passos para a liquidação dos ativos e o pagamento dos credores conforme a ordem judicial.

