Faleceu dia 08/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casada com o Sr. Luiz Giovanetti. Era filha do Sr. João Pinto de Maraes e da Sra. Maria Domingas Trevisan, falecidos. Deixa os filhos: Ivone Giovanetti, Ivanilda Giovanetti Castelari casada com Natalino Castelari, Luis Rogelio Giovanetti casado com Liliane Polli, Iliciane Giovanetti Rossi casada com Jackson Rossi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/11/2025 às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Edvaldo Denardi, falecido e da Sra. Celia Regina Cardoso Denardi; deixa os filhos: Mariana Denardi e Gustavo Denardi. Deixa o neto: Flea Denardi Sacaro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala"07", para o Cemitério Municipal da Saudade.

Sra. Elina Aparecida Birollo Ribeiro

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. João Birollo e da Sra. Maria Alonso Birollo, era viúva do Sr. Gerson Marques Ribeiro; deixa os filhos: Silmara Marques Ribeiro Costa, casada com o Sr. Antonio Marcos Domingos Costa e Sérgio Marques Ribeiro, casado com a Sra. Sueli Aparecida Gomes da Silva Ribeiro. Deixa os netos: Gabrielle da Silva Ribeiro, Giovani da Silva Ribeiro e Julia Roberta Ribeiro Costa, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.