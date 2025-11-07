Sr. Antonio Bombo Filho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Antonio Bombo e da Sra. Antonia Gambaro Bombo, era casado com a Sra. Marlene Ferreira do Nascimento Bombo; deixa os filhos: Edson Gilberto Bombo, casado com a Sra. Meire Rodrigues Bombo; Marcia Cristina Bombo e Eduardo Francisco Bombo. Deixa os netos: Gabrielly, Vinicius, Andre, Amanda, Aimee, Alice. Deixando também irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Carlos Wenceslau
Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Ubatuba - SP, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Salvagna Wenceslau. Era filho do Sr. Antonio Correia Wenceslau e da Sra. Maria Lurdes Forti Wenceslau, falecidos. Deixa os filhos: Claudinei Wenceslau viúvo de Margarete, Carlos Eduardo Wenceslau casado com Tatiana, Evandro Wenceslau e Felipe Wenceslau. Deixa os netos: Lucas, Luana e Raissa. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Carlos Dias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Machado Dias e da Sra. Maria Jose de Lima Dias, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Batista Dias;, deixa os filhos: Anderson de Lima Dias; Vanessa Dias Freitas; Tatiane Dias de Almeida; Evelyn Karoline Dias Biancon e Willy Batista Dias. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Carmen Martins Martos Arantes
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada - SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. João Martins Luzia e da Sra. Maria Guadalupe Marto, era viúva do Sr. Luiz Arantes; deixa as filhas: Neide Martins Arantes; Sonia Martins Arantes, falecida e Geni Martins Arantes, falecida. Deixa a neta Luma Arantes, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Debora Maria Milani Tonom
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha dos finados Sr. Valdomiro Milani e da Sra. Irene Bernardes Milani, era casada com o Sr. Roberto da Silva Tonom; deixa os filhos: Matheus Milane Tonom, casado com a Sra. Daniele Tonom e Hugo Milane Tonom. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Durvalina Grisotto Pagotto
Faleceu dia 07/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Pagotto. Era filha do Sr. Antonio Grisotto e da Sra. Maria Gumiel, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Celso Pagotto casado com Katia Amstalden, Francisco Omir Pagotto casado com Claudia Jantim Pagotto, Marcos Fernando Pagotto e Sueli Aparecida Pagotto, falecida que foi casada com Airton Paes de Menezes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Edna Ferreira Moda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Florindo Ferreira de Barros e da Sra. Celia Ferreira de Barros, era viúva do Sr. Armando Moda; deixa os filhos: Eliseu Moda, casado com a Sra. Dirce de Fatima Prudente Moda e Evani Moda. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Hermenegildo Vendemiatti
Faleceu dia 07/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Julia Coimbra Vendemiatti. Era filho do Sr. Hermenegildo Vendemiatti Filho e da Sra. Ada Malusa Vendemiatti, falecidos. Deixa os filhos: Fabio Eduardo Vendemiatti casado com Elisangela Barbosa Vendemiatti, Jussiara Aparecida Vendemiatti, Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti casado com Adriane Oriani Vendemiatti. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira a partir das 08h00 até as 11h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Fátima Morais Bellato
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Vicente Lindo de Morais e da Sra. Augusta Bueno Correa, era viúva do Sr. Jose Antonio Bellato; deixa os filhos: Adriana de Fatima Morais Bellato, falecida; Genivaldo Antonio Bellato e Edvaldo Alberto Bellato. Deixa genro, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Roberto Jose Fornazzari
Faleceu dia 07/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era Viúvo da Sra. Sirley Maria Montebelo Fornazzari. Era filho do Sr. Benetido de Barros Fornazzari e da Sra. Maria de Lourdes Fornazzari, falecidos. Deixa o filho: Roberto Montebelo Fornazzari casado com Aline Adorno Gonzalez Fornazzari. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Romar Aparecido de Queiroz
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 39 anos, filho do Sr. Aniceno Inacio de Queiroz, falecido e da Sra. Neusa Oliveira Ribeiro de Queiroz; deixa os filhos: Enzo Gabriel Alves de Queiroz e Gael Barbosa de Queiroz. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião José Soares
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Doralino Soares e da Sra. Antonia Barbosa Martins Soares, era casado com a Sra. Maria Denise Garção Soares; deixa os filhos: Thiago Antunes Alves Soares, casado com a Sra. Rafaela Bassi Soares e Jhonatan Alves Soares. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teresinha Cassanji
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Diomid Cassanji e da Sra. Dileta Galvani Cassanji. Deixa os primos ( irmãos): Emilio Francisco Galvani, Celia Galvani Antonelli; Cleide Galvani Fuzatto; Dagmar Galvani Rosetto, falecida e Valderes Galvani Jordão. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.