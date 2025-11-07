Sr. Antonio Bombo Filho

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Antonio Bombo e da Sra. Antonia Gambaro Bombo, era casado com a Sra. Marlene Ferreira do Nascimento Bombo; deixa os filhos: Edson Gilberto Bombo, casado com a Sra. Meire Rodrigues Bombo; Marcia Cristina Bombo e Eduardo Francisco Bombo. Deixa os netos: Gabrielly, Vinicius, Andre, Amanda, Aimee, Alice. Deixando também irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Carlos Wenceslau

Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Ubatuba - SP, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Salvagna Wenceslau. Era filho do Sr. Antonio Correia Wenceslau e da Sra. Maria Lurdes Forti Wenceslau, falecidos. Deixa os filhos: Claudinei Wenceslau viúvo de Margarete, Carlos Eduardo Wenceslau casado com Tatiana, Evandro Wenceslau e Felipe Wenceslau. Deixa os netos: Lucas, Luana e Raissa. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Carlos Dias

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Machado Dias e da Sra. Maria Jose de Lima Dias, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Batista Dias;, deixa os filhos: Anderson de Lima Dias; Vanessa Dias Freitas; Tatiane Dias de Almeida; Evelyn Karoline Dias Biancon e Willy Batista Dias. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.