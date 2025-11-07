O XV de Piracicaba confirmou, nesta sexta-feira (7), uma mudança estratégica em seu uniforme, anunciando a Kappa como sua nova fornecedora de material esportivo. A parceria une a marca global a um clube que representa a identidade do interior paulista.
A data de lançamento oficial da camisa I, será no dia 15 de novembro, em evento de comemoração ao aniversário do clube piracicabano. O vice-presidente do XV, Guilherme Supriano, revelou em coletiva que o uniforme principal irá "remeter a tempos gloriosos". A camisa II, não tem previsão exata de lançamento, porém deve ocorrer em dezembro, segundo o representante da marca, em coletiva.
A Kappa é responsável pela produção dos uniformes de diversas equipes, como Vasco, Chapecoense, Guarani, Racing-ARG, Real Valladolid-ESP, Club Atlético Tigre-ARG, Bangu, Noroeste, Grêmio Prudente, Juventus da Mooca, Gama, Cianorte, Olaria e Botafogo-PB.
Renovações do elenco
Paralelamente à mudança de fornecedor, o Nhô Quim segue no processo de montagem de seu elenco para a temporada de 2026. O clube confirmou a renovação de contrato com duas peças importantes do time.
O atacante Erik Bessa e o meio-campista Messias continuarão vestindo a camisa alvinegra.
A diretoria do XV estabeleceu como prioridade manter a base que conquistou o tricampeonato da Copa Paulista em 2025. O planejamento visa valorizar o grupo que obteve o título e que já está adaptado ao estilo de jogo do técnico Moisés Egert, evitando grandes reformulações.
Anteriomente, o Alvinegro Piracicabano também anunicou as ampliações de contrato com o zagueiro Luís Felipe, os volantes Djavan e Iago, o meio-campista Gustavo Hebling, e o atacante Paulo Marcelo
O foco do clube está na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e do Paulistão A2 de 2026. A expectativa é que novas renovações sejam anunciadas nos próximos dias, fortalecendo o elenco piracicabano.
A equipe volta aos treinamentos para a disputa do Paulistão A2 de 2026 no próximo dia 17 de novembro.