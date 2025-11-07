O XV de Piracicaba confirmou, nesta sexta-feira (7), uma mudança estratégica em seu uniforme, anunciando a Kappa como sua nova fornecedora de material esportivo. A parceria une a marca global a um clube que representa a identidade do interior paulista.

A data de lançamento oficial da camisa I, será no dia 15 de novembro, em evento de comemoração ao aniversário do clube piracicabano. O vice-presidente do XV, Guilherme Supriano, revelou em coletiva que o uniforme principal irá "remeter a tempos gloriosos". A camisa II, não tem previsão exata de lançamento, porém deve ocorrer em dezembro, segundo o representante da marca, em coletiva.