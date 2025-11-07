Sr. Jose Varriano Filho
Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Ordelina Francisca da Silva Varriano. Era filho do Sr. José Varriano e da Sra. Maria Rodrigues Varriano, falecidos. Deixa os filhos: Jeferson Varriano casado com Fernanda Prado, Mateus Varriano casado com Fernanda Rosario Varriano e Joviana Aparecida Varriano. Deixa netos, familiares e amigos. O seu Velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 07h30 até as 13h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Kauane Eugenia Pontes Da Silva
Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 19 anos de idade. Era filha do Sr. Nabel de Jesus de Pontes Silva e da Sra. Ines Aparecida da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Leonilda De Jesus Pereira Sarkis
Faleceu dia 05/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Marcos Antonio Sarkis. Era filha do Sr. Ary Pinto Pereira e da Sra. Josepha Munhoz Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Fabianna Sarkis, Flavia Sarkis casada com Eduardo Furlan e Marcos Antonio Sarkis Junior casado com Thais Barreto Sarkis. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Ivanir Dante Azzini
Faleceu anteontem, na cidade de Valinhos/SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Virgílio Dante e da Sra. Maria Apparecida de Oliveira Dante, era casada com o Sr. Luiz Ernesto Azzini; deixa os filhos: Renata Azzini Polo, casada com o Sr. Rodrigo Nascimento Polo e André Luiz Azzini, casado com a Sra. Suelen Azzini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Memorial São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Rodrigues de Jesus Souza
Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. Josias Chagas de Souza. Era filha do Sr. Laurindo Rodrigues de Jesus e da Sra. Francisca Ferreira da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Fabiano Rodrigues de Souza casado com Jessica, Jackeline Rodrigues de Souza casada com Gabriel e Helen Fernanda Rodrigues de Souza casada com Alisson. Deixa dois netos, um bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Inês de Oliveira Palma
Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Valdemir Palma. Era filha do Sr. Benedito Alves de Oliveira e da Sra. Helena Martins de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: José Eduardo Palma casado com Roseli André Palma, Flavio Ednilson Palma casado com Renata Bertochi Palma, Edvania Cristina Palma casada com Emerson Luis Schimidt e Ana Lucia Palma casada com Clerivaldo Jose Roccia. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria José Santana Nogueira Fernandes
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Eufasio Bastos Nogueira e da Sra. Domingas Santana Nogueira, era viúva do Sr. Hercilio Fernandes; deixa os filhos: Luzinalva Nogueira Fernandes Borim; Marinalva Nogueira Pantaroto, casada com o Sr. Natal Pantaroto; Paulo Hercilio Fernandes, casado com a Sra. Maria Eva Santos Fernandes; Maria Neusa Nogueira Fernandes, casada com o Sr. Luis Carlos Breda; Elisio Fernandes, casado com a Sra. Roseli Delagracia Fernandes; Edivaldo José Fernandes, casado com a Sra. Maria Selma Martins Fernandes; Edinicio Fernandes, casado com a Sra. Denize Fernandes e Sandra Renata Fernandes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Mariana de Lourdes Mendonça Santana
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Valeriano Mendonça da Rocha e da Sra. Maria Mendonça dos Santos, era casada com o Sr. Breno Esteves Santana; deixa os filhos: Erlania Mendonça Santana; Ernando Mendonça Santana, casado com a Sra. Elisangela Nogueira de Sá; Eulalia Aparecida Mendonça Santana, casada com o Sr. Ozires Nogueira; Geraldo Eliano Mendonça Santana; Fabriene Mendonça dos Santos, casada com o Sr. Renato dos Santos; Lazara Maria Mendonça Santana; Alcione Mendonça Santana; Angelina Mendonça Santana, casada com o Sr. Fernando Henrique Germano Crispim; Erlon Mendonça Santana, falecido e Michele Mendonça Santana, falecida. Deixa netos , bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Priscila de Faria Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 41 anos, filha do Sr. Irineu de Campos e da Sra. Joaquina Barros de Faria Campos. Deixa irmão, sobrinho, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Reinaldo Luiz Aguarelli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Attilio Aguarelli e da Sra. Sylvia dos Santos Aguarelli, era viúvo da Sra. Lucineide Rosolen Aguarelli; deixa as filhas: Juliana Aguarelli Moraes da Silva, casada com o Sr. Matheus Moraes da Silva e Camila Aguarelli Teixeira, casada com o Sr. Andre Luiz Teixeira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sebastiana Maria de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. José Benedito de Oliveira e da Sra. Ana Tertuliana de Oliveira; deixa os filhos: Marilu Simpriciano da Silva; Mauricio Simpriciano da Silva; Gilmara de Oliveira e Gilberto Simpriciano de Oliveira, casado com a Sra. Deise Soares Souza Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Victorio Zambon
Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúvo da Sra. Eunice Glael Marconi. Era filho do Sr. Rizzieri Zambon e da Sra. Aurelia Zapparoli, falecidos. Deixa os filhos: Rosana Cristina Zambon, Renata Valeria Zambon, Rinaldo Tadeu Zambon, Roberto Emilio Zambon. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.