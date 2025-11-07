Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Ordelina Francisca da Silva Varriano. Era filho do Sr. José Varriano e da Sra. Maria Rodrigues Varriano, falecidos. Deixa os filhos: Jeferson Varriano casado com Fernanda Prado, Mateus Varriano casado com Fernanda Rosario Varriano e Joviana Aparecida Varriano. Deixa netos, familiares e amigos. O seu Velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 07h30 até as 13h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu dia 06/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 19 anos de idade. Era filha do Sr. Nabel de Jesus de Pontes Silva e da Sra. Ines Aparecida da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Leonilda De Jesus Pereira Sarkis

Faleceu dia 05/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Marcos Antonio Sarkis. Era filha do Sr. Ary Pinto Pereira e da Sra. Josepha Munhoz Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Fabianna Sarkis, Flavia Sarkis casada com Eduardo Furlan e Marcos Antonio Sarkis Junior casado com Thais Barreto Sarkis. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.