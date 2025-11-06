A Operação Copia e Cola, iniciada em abril deste ano, visa desarticular uma organização suspeita de desviar recursos públicos na saúde por meio de uma Organização Social (OS). Nesta nova etapa, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Entre os detidos está o empresário Marco Silva Mott, amigo do prefeito, que é investigado por suposto lobby e lavagem de dinheiro em diversos contratos da prefeitura. A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns investigados, totalizando aproximadamente R$ 6,5 milhões. A defesa de Mott declarou que a prisão decorre de "conjecturas e suposições", e que irá esclarecer os fatos.

A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, amanheceu nesta quinta-feira (6) com uma notícia que abala o cenário político local: o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) foi afastado do cargo por decisão judicial, por um período de 180 dias. A medida cautelar foi expedida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no âmbito da segunda fase da Operação Copia e Cola, conduzida pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de corrupção na área da Saúde do município. Com o afastamento, o vice-prefeito Fernando Neto (PSD) assume a gestão municipal.

Rodrigo Manga, conhecido como o "prefeito tiktoker" por sua forte presença e vídeos virais nas redes sociais, estava em Brasília quando soube do afastamento. Em uma publicação em suas redes, ele atribuiu a decisão a uma suposta perseguição política, insinuando que sua popularidade e possíveis candidaturas futuras estariam incomodando. O presidente da OAB de Sorocaba, João Paulo Milano, esclareceu que o afastamento é uma medida cautelar judicial, temporária e com duração inicial de 180 dias, que visa impedir interferências na investigação criminal, como a obstrução de provas. Milano ressaltou que a medida não implica, por ora, perda de mandato ou penalidade administrativa.

Eleito em 2020 e reeleito em 2024, Manga construiu sua carreira política após se destacar como vendedor de veículos e, posteriormente, como vereador. Sua estratégia de comunicação digital o catapultou à fama, mas também gerou questionamentos do Ministério Público sobre a veracidade de alguns de seus posts. A Prefeitura de Sorocaba, em nota, confirmou a posse do vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto, garantindo a "plena continuidade dos serviços públicos e o funcionamento regular da Administração Municipal" até que os fatos sejam esclarecidos.

Reflexos na Câmara Municipal

O afastamento do prefeito reacendeu o debate sobre a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal para investigar as irregularidades na saúde. O vereador Raul Marcelo (PSOL) expressou que a situação atual facilita a instauração da CPI, que anteriormente não obteve assinaturas suficientes, levando o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) a abrir um inquérito para investigar uma denúncia de omissão contra os vereadores.