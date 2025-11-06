Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, marcado para os dias 9 e 16 de novembro, a busca por métodos de estudo eficazes se intensifica. Neste cenário, a Inteligência Artificial (IA) emergiu como uma ferramenta poderosa, redefinindo a forma como estudantes e professores se preparam para a principal porta de entrada ao ensino superior no Brasil, que dá acesso ao Sisu, ProUni e Fies. O que antes gerava desconfiança, hoje é uma realidade integrada à rotina de cursinhos e plataformas educacionais.
Inicialmente vista com ceticismo, a IA foi rapidamente incorporada por instituições de ensino. Segundo Juliana Tavares, supervisora pedagógica do Descomplica, a tecnologia é um caminho sem volta. "No futuro, redações poderão ser corrigidas por IA. É importante que os alunos entendam a tecnologia", afirma. Inclusive, o próprio Ministério da Educação já abraçou a inovação, disponibilizando um aplicativo de estudos para o Enem que conta com correção automatizada de redação e um assistente virtual baseado em IA. Professores, como Célio Tasinafo, diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante Campinas, tiveram que abordar o tema em sala de aula para orientar o uso correto, evitando que os alunos se limitassem ao que é ensinado ou buscassem respostas prontas sem compreensão.
IA como Ferramenta Estratégica de Estudo
A chave para o sucesso com a IA reside em utilizá-la como um apoio complementar, e não como um substituto do material didático ou da interação com os educadores. Especialistas apontam diversas aplicações práticas:
- Planos de Estudo Personalizados: Ferramentas como ChatGPT, Gemini ou NotebookLM podem auxiliar na elaboração de planos de estudo, organizando prioridades e até gerando cronogramas em formato de planilha. Emerson Júnior, professor de física do Cursinho da Poli, destaca a evolução dessas IAs, que hoje são mais confiáveis, embora ainda necessitem de revisão humana.
- Resumos Inteligentes e Revisão Acelerada: IAs assistentes conseguem transcrever áudios de aulas gravadas e responder a perguntas específicas com base nesse conteúdo. Essa funcionalidade é ideal para revisar tópicos ou tirar dúvidas pontuais, especialmente em matérias que o aluno já domina ou que não são de alta prioridade. Claudio Hansen, gerente pedagógico do Descomplica, compara a ferramenta a "levantar a mão numa aula e pedir ao professor para repetir um conceito", agilizando a revisão.
- Elaboração de Exercícios Direcionados: Para obter questões relevantes, a dica é fornecer à IA exemplos concretos de provas anteriores do Enem. "Não peça para a IA resolver a equação, mas explique passo a passo como se resolve, para que surjam outras dúvidas", sugere Filippo Fogaccia, professor de química do Objetivo. Célio Tasinafo reforça a importância de prompts específicos: "É preciso especificar a universidade, o processo seletivo", e sugere anexar PDFs de provas antigas para que a IA elabore questões com a mesma estrutura.
A Revolução na Correção de Redações
Um dos avanços mais notáveis da IA na preparação para o Enem é a correção de redações. Startups como Descomplica e grupos como Objetivo desenvolveram sistemas que, com base em textos de outras redações e na cartilha oficial do Enem, oferecem feedback rápido e detalhado. "Uma correção que levava dias agora é feita em poucos minutos", comenta Juliana Tavares. A ferramenta consegue dividir as competências exigidas, apontar pontos fortes e fracos, e sugerir melhorias. Contudo, a supervisão humana é indispensável.
Tavares lembra de um caso em que a IA confundiu o filósofo John Locke com o personagem Loki da Marvel, evidenciando a necessidade de revisões constantes. No Objetivo, Marcello Vannini, diretor de tecnologia, destaca que, além do feedback automático, há sempre a avaliação de um professor, e os alunos são incentivados a escrever a redação à mão antes de submeter à plataforma, simulando as condições reais da prova.
Cautela e Estratégia no Uso da IA
Apesar dos benefícios, especialistas alertam para os riscos de um uso inadequado. IAs abertas podem gerar uma "montanha de possibilidades" e conteúdos fora da grade do estudante, causando ansiedade. "Procuramos entregar pro aluno aquilo que não vai criar esse tipo de angústia nele", explica Vannini sobre as plataformas próprias.
A recomendação unânime é que a IA seja um material adicional, um "apoio", e não substitua o material didático tradicional ou o acompanhamento dos professores. "É uma ferramenta muito poderosa e útil. Mas o estudante não está tão familiarizado com a IA como está com o material tradicional", adverte Tasinafo, sugerindo que a IA seja incorporada à forma de estudo já estabelecida pelo aluno, como a criação de "projetos" dentro dos chats para manter um padrão de respostas.
A Inteligência Artificial, portanto, emerge como uma aliada poderosa na jornada do Enem, mas seu potencial máximo é alcançado quando utilizada com discernimento, estratégia e a orientação de educadores, complementando o estudo tradicional e impulsionando o aprendizado de forma mais eficiente e personalizada.