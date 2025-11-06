Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, marcado para os dias 9 e 16 de novembro, a busca por métodos de estudo eficazes se intensifica. Neste cenário, a Inteligência Artificial (IA) emergiu como uma ferramenta poderosa, redefinindo a forma como estudantes e professores se preparam para a principal porta de entrada ao ensino superior no Brasil, que dá acesso ao Sisu, ProUni e Fies. O que antes gerava desconfiança, hoje é uma realidade integrada à rotina de cursinhos e plataformas educacionais.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Inicialmente vista com ceticismo, a IA foi rapidamente incorporada por instituições de ensino. Segundo Juliana Tavares, supervisora pedagógica do Descomplica, a tecnologia é um caminho sem volta. "No futuro, redações poderão ser corrigidas por IA. É importante que os alunos entendam a tecnologia", afirma. Inclusive, o próprio Ministério da Educação já abraçou a inovação, disponibilizando um aplicativo de estudos para o Enem que conta com correção automatizada de redação e um assistente virtual baseado em IA. Professores, como Célio Tasinafo, diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante Campinas, tiveram que abordar o tema em sala de aula para orientar o uso correto, evitando que os alunos se limitassem ao que é ensinado ou buscassem respostas prontas sem compreensão.

IA como Ferramenta Estratégica de Estudo