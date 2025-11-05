Sr. Antonio Carlos Elias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Waldemar Elias e da Sra. Luzia Anastacio Ananias Elias, era casado com a Sra. Brigite Aparecida Segantin Elias; deixa os filhos: Paulo Fernando Elias e Vivian Elias. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aurelina da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Brasilino Jorge da Silva e da Sra. Ana Maria de Jesus, era viúva do Sr. Jose Domingos da Silva. Deixa irmãos, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Clara Blancati
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era filha do Sr. Roque Blancati e da Sra. Thereza Volpato, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba sala-diamante, seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Florinda Apparecida Mauro
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piratininga, aos 92 anos de idade, viúva do Sr. Nils Mauro. Era filha do Sr. Lasaro Alves Assumpção e da Sra. Lasara Alves Cones, falecidos. Deixa os filhos: José Nils, Nilza, Angelo, Marialba, Rosemary. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 05/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Henrique List Filho
Faleceu dia 05/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Teresa de Fatima Galdencio List. Era filho do Sr. Henrique List e da Sra. Rosa Calegaro List, falecidos. Deixa os filhos: Sabrina Galdencio List, Ricardo Galdencio List casado com Ana Caroline da Silva Neto List e Valquiria List Mondini casada com Alexandre José Mondini. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Josefa Neves Barbosa dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Neves Barbosa e da Sra. Maria Higina da Conceição, era casada com o Sr. Domingos Ramos dos Santos; deixa os filhos: Jonas Barbosa dos Santos, casado com a Sra. Jacqueline de Moraes e Janaina Barbosa dos Santos, casada com o Sr. Wanderley de Moraes Junior. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Juliana Marafon
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha do Sr. Francisco Antonio Marafon Junior, falecido e da Sra. Eunice Aparecida Lima Marafon. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório Memorial da cidade de Rio Claro/SP, para o Cemitério Municipal São João Batista da cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Laide Santos de Souza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Correia da Silva e da Sra. Lazara dos Santos, era viúva do Sr. Jose de Souza; deixa os filhos: Fatima, falecida; Sonia Marly de Almeida; Antonio Carlos de Souza; Arlindo de Souza; Sebastião Carlos de Souza; José de Souza Filho; Maria Aparecida de Souza Garcia Brabo, casada com o Sr. Gines Ananias Garcia Brabo; Ana Silvia de Souza; Silvio Luiz de Souza e Meiri Elen Cristina de Souza Montagnani, casada com o Sr. Nelio Geraldo Montagnani. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mauricio Garbim
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Milton Garbim, falecido e da Sra. Araci Cardena Garbim; deixa os filhos: Milton Garbim Neto, casado com a Sra. Leticia Fernanda da Silva Garbim; Rodolfo Garbim; Matheus Garbim e Rafaele Garbim, casada com Stefane do Prado Olimpio. Deixa o Neto: Gabriel Garbim, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade . À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Milton José Bortoletto
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Antonia Ferrero Bortoletto. Era filho do Sr. Luiz Bortoletto e da Sra. Maria José Bortoletto, falecidos. Deixa os filhos: Milton José Bortoletto Junior; Eduardo Bortoletto. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Terezinha de Jesus Matias
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Jose Matias e da Sra. Maria Teodora da Silva; deixa os filhos: Sandra Regina Matias Triano Mendes, casada com o Sr. Luis Donizete Mendes; Wagner Alexandre Matias Triano, casado com a Sra. Rossana Cristiane Lopes Triano e Cinthia Vanessa Matias Triano, casada com o Sr. Ellioth Facco. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Urubatão Cerchiari da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Renato de Almeida e Silva e da Sra. Theresa Rosa Cerchiari da Silva, era casado com a Sra. Romilda Mariano da Silva; deixa as filhas: Paula Mariano da Silva, casada com o Sr. Jadson Alan K. Mariano e Vanessa Mariano da Silva Cordeiro, casada com o Sr. Deusair R. Cordeiro. Deixa netas, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.