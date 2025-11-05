Sr. Antonio Carlos Elias

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Waldemar Elias e da Sra. Luzia Anastacio Ananias Elias, era casado com a Sra. Brigite Aparecida Segantin Elias; deixa os filhos: Paulo Fernando Elias e Vivian Elias. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aurelina da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Brasilino Jorge da Silva e da Sra. Ana Maria de Jesus, era viúva do Sr. Jose Domingos da Silva. Deixa irmãos, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Clara Blancati

Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade e era filha do Sr. Roque Blancati e da Sra. Thereza Volpato, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba sala-diamante, seguindo para o Cemitério Municipal da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.