A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) assume um papel pioneiro em Piracicaba ao sediar o evento Conectar para Proteger, quando passará a atuar como agente mobilizador da nova fase do Programa Muralha Paulista. O convite para que a Acipi liderasse essa nova fase partiu do Coronel Sabino, do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), responsável por Piracicaba e região, em reunião na tarde da última terça-feira (3).
Com aceite imediato por parte da Acipi, segundo explica o presidente Mauricio Benato, a parceria é de extrema relevância para a entidade, forças de segurança e para a cidade de Piracicaba. “Recebemos com seriedade e responsabilidade o convite da Polícia Militar para encabeçarmos o chamamento público dessa nova fase do programa. Nosso papel será o de mobilizar comerciantes, empresários e moradores para que participem ativamente, interligando suas câmeras externas ao sistema de monitoramento da PM”, comenta.
A iniciativa, desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Polícia Militar, amplia o alcance do programa ao permitir que câmeras externas de residências e comércios sejam integradas ao sistema de monitoramento policial. O lançamento oficial ocorrerá no dia 17 de novembro, às 14h, na sede da Acipi, em evento aberto a todos os interessados.
Piracicaba já faz parte do Muralha Paulista desde julho e, agora, a partir do evento Conectar para Proteger, inicia uma nova etapa de participação. O encontro na Acipi contará com representantes de entidades parceiras, empresários, cidadãos e associações comerciais integrantes da RA-21 Facesp. O objetivo é incentivar a adesão ao sistema por meio do compartilhamento voluntário de imagens. Câmeras voltadas para ruas, calçadas e espaços públicos podem ser integradas. Equipamentos internos de residências, entidades ou estabelecimentos não são aceitas, em respeito à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Mauricio Benato reforça a importância da adesão coletiva. “A meta da Acipi é contribuir para a construção de uma cultura de colaboração e prevenção, na qual o cidadão se torna parte da solução. Quanto maior for o engajamento da população, mais eficiente se torna a atuação das forças de segurança, resultando em uma cidade mais protegida e conectada”, completou.
De acordo com Coronel Sabino, do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), o Programa Muralha Paulista está presente em mais de 200 municípios por meio de um sistema que conecta sensores, câmeras de monitoramento, leitores de placas e dispositivos de reconhecimento facial diretamente às centrais policiais, permitindo acesso em tempo real a informações sobre ocorrências e deslocamentos suspeitos. “A ampliação da participação da sociedade civil fortalece o sistema, aumenta a eficiência das ações policiais e contribui para a redução dos índices criminais em todo o Estado”, reforça.
Durante o Conectar para Proteger, os participantes poderão realizar o cadastro no local, tirar dúvidas com técnicos da Polícia Militar e receber um adesivo que identifica a participação no programa, para ser fixado na área externa do imóvel ou comércio. Na reunião, a Polícia Militar também apresentará seu plano estratégico de segurança e combate à criminalidade para o fim de ano em Piracicaba, com ações voltadas à proteção dos cidadãos, estabelecimentos e espaços públicos.
EM NÚMEROS – Atualmente, o programa Muralha Paulista conta com 38 mil câmeras integradas (entre públicas e privadas). A meta é expandir os convênios e integrar todos os municípios paulistas até o final deste ano. Com o programa, houve aumento de 60% na recuperação de veículos roubados e redução de até 50% no tempo de resposta policial. Em agosto de 2025, foram emitidos 180 mil alertas relacionados a veículos roubados. A estratégia do programa é baseada na utilização de ferramentas como leitura automática de placas de veículos, reconhecimento facial e monitoramento em tempo real, com o apoio das câmeras espalhadas por todo o estado. Essas tecnologias estão conectadas a um banco de dados de diversos órgãos públicos. Um aplicativo utilizado pelos agentes públicos recebe os alertas emitidos após o confronto das informações com o banco de dados, como a localização de foragidos da Justiça, além de veículos roubados ou furtados, por meio da leitura de placas.
SERVIÇO:
Evento Conectar para Proteger - Nova fase do Programa Muralha Paulista
Data: 17/11/2025
Local: Acipi - rua Prudente de Moraes, 459
Horário: 14h00