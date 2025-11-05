A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) assume um papel pioneiro em Piracicaba ao sediar o evento Conectar para Proteger, quando passará a atuar como agente mobilizador da nova fase do Programa Muralha Paulista. O convite para que a Acipi liderasse essa nova fase partiu do Coronel Sabino, do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), responsável por Piracicaba e região, em reunião na tarde da última terça-feira (3).

Com aceite imediato por parte da Acipi, segundo explica o presidente Mauricio Benato, a parceria é de extrema relevância para a entidade, forças de segurança e para a cidade de Piracicaba. “Recebemos com seriedade e responsabilidade o convite da Polícia Militar para encabeçarmos o chamamento público dessa nova fase do programa. Nosso papel será o de mobilizar comerciantes, empresários e moradores para que participem ativamente, interligando suas câmeras externas ao sistema de monitoramento da PM”, comenta.

A iniciativa, desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Polícia Militar, amplia o alcance do programa ao permitir que câmeras externas de residências e comércios sejam integradas ao sistema de monitoramento policial. O lançamento oficial ocorrerá no dia 17 de novembro, às 14h, na sede da Acipi, em evento aberto a todos os interessados.