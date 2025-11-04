Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), o prefeito de Piracicaba Helinho Zanatta, "está mostrando a sua verdadeira face" ao anunciar que estará cortando o repasse de recurso mensal municipal à Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba e ao Hospital dos Fornecedores de Cana, que tem custeado o atendimento à população assistida pelo SUS da cidade. O corte será de aproximadamente R$ 5,6 milhões mensal, e afetará a realização de pelo menos 4.500 internações que têm sido realizadas pelos dois hospitais por ano, além de outros procedimentos. ENTENDA O CASO AQUI.

Bebel, que como deputada estadual tem destinado recursos, através de emendas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa, tanto à Santa Casa, assim como ao Hospital dos Fornecedores de Cana e ao Hospital Regional, além de fazer articulações com o governo federal e deputados federais do seu partido com a mesma finalidade, faz duras críticas ao prefeito Helinho Zanatta. “O prefeito precisa entender que investir na saúde pública é fundamental para garantir atendimento à população assistida pelo SUS, que não tem plano de saúde”, destaca.

Como candidata à prefeita nas eleições municipais do ano passado, a Professora Bebel propôs ampliar as parcerias com a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, assim como com o Hospital dos Fornecedores de Cana. “São hospitais referência, que já atendem pacientes do SUS e a nossa proposta, que foi muito bem recebida pela população, era de ampliar esta parceria, adquirindo mais leitos hospitalares para atender a população que necessita de internações, assim como exames diversos, que o município não tem condições de realizar”, lembra a parlamentar.