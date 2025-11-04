Sra. Cecilia Canale Barros
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Augusto Canale e da Sra. Amelia Puppin Canale, era viúva do Sr. Antonio Aparecido Barros; deixa as filhas: Cristiane Aparecida Barros, casada com o Sr. Sandro Ricardo Correa e Tatiane Regina Barros Rebelato, casada com o Sr. José Paulo Rebelato. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudinei Francisco Penteado
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Gomes Penteado e da Sra. Ottilia Meneghine Penteado. Deixa os irmãos: Regina Aparecida Sueli Penteado e Antonio Sidinei Penteado. Deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do domicílio da família sito à Rua João Eugênio Piedade, 474 no Bairro Santa Terezinha, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Doralice Francisca de Souza Prata
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Joviano Francisco da Silva e da Sra. Luiza Moreira de Souza, era viúva do Sr. Sebastião Gonçalves Prata; deixa os filhos: Edmircio; Eliseu; Luiz e Paulo, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Hilda Norberto Da Silva Santos
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Julio Jose dos Santos. Era filha do Sr. Luis Norberto da Silva e da Sra. Alice Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Ivonete casada com Severino, Severino, falecido, que foi casado com Josefa, Ivanildo, falecido que foi casado com Abigail, Josenildo, Dorgival casado com Francisca, Adeilton, falecido, Irene casada com Edson, Ivete casada com Jose, Maria casada com Inacio, Mariano casado com Ana, José Onildo, Ivaldete viúva de Jose. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Joany Rosa Ferreira
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era viúva do Sr. Jackson Colina. Era filha do Sr. Miguel Rosa Ferreira e da Sra. Maria Jose Pereira dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Amanda Carolina de Arruda casada com Denis Augusto de Souza Rodrigues, Daniele Cristina de Arruda, Fernanda Roberta de Arruda, Samuel Asaff Ferreira, Pietro Gabirel Ferreira Colina. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende -Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Luiz Pinto Galvão
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Palmira Scarpa. Era filho do Sr. José Pinto Galvão e da Sra. Luzia Gomes Galvão, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Gustavo Pinto Galvão casado com Juliana Samelã, Juliana Aparecida Pinto Galvão casada com Luis Antonio de Oliveira Monteiro e Fernanda de Fátima Pinto Galvão casada com Edirlei Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Arias
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Werleide Buzzo Gallego Arias. Era filho do Sr. Alfredo Arias e da Sra. Guadalupe Cruz, falecidos. Deixa as filhas: Vanessa Gallego Arias Pecorari casada com Roberto Fiorio Pecorari e Vivian Gallego Arias casada com Thiago Pedroso de Andrade. Deixa os netos: Lucas e Rafael. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 12:00hs, saindo a urna mortuária do Velório de Freguesia do Ó – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Kelly Cristina Lajes de Almeida
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 39 anos, filha do Sr. Moacir Lajes e da Sra. Nelci de Carvalho Pereira Biet, era casada com o Sr. Fabio Andre de Almeida; deixa a filha: Rayane Lajes de Almeida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcio Grippa
Faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 49 anos, filho do Sr. Alcindo Valdemar Grippa e da Sra. Lourdes Herculano dos Santos Grippa. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Evaristo da Silva
Faleceu dia 04/11/2025 na cidade de Iracemápolis, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Terezinha Ferreira da Silva. Era filho do Sr. Evaristo Jose da Silva e da Sra. Josefa Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Edson Donizete da Silva, Maria de Lourdes da Silva, Marilene Ferreira da Silva, Gildo Ferreira da Silva, Hildo Aparecido da Silva, Jose Nildo da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valdevino Gimenes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Francisco Gimenes e da Sra. Lazara de Oliveira, era viúvo da Sra. Conceição de Freitas Gimenes; deixa os filhos: Francisco Claudinei Gimenes; Sandra Aparecida Gimenes Previatti, casada com o Sr. Joaquim Sergio Previatti e Reginaldo Gimenes, casado com a Sra. Milena Valquiria Benatti Gimenes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.