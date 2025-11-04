Sra. Cecilia Canale Barros

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Augusto Canale e da Sra. Amelia Puppin Canale, era viúva do Sr. Antonio Aparecido Barros; deixa as filhas: Cristiane Aparecida Barros, casada com o Sr. Sandro Ricardo Correa e Tatiane Regina Barros Rebelato, casada com o Sr. José Paulo Rebelato. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Claudinei Francisco Penteado

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Gomes Penteado e da Sra. Ottilia Meneghine Penteado. Deixa os irmãos: Regina Aparecida Sueli Penteado e Antonio Sidinei Penteado. Deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do domicílio da família sito à Rua João Eugênio Piedade, 474 no Bairro Santa Terezinha, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Doralice Francisca de Souza Prata

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Joviano Francisco da Silva e da Sra. Luiza Moreira de Souza, era viúva do Sr. Sebastião Gonçalves Prata; deixa os filhos: Edmircio; Eliseu; Luiz e Paulo, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.