A Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações. O adolescente de 16 anos que "lutava" contra Carlos Emanuel foi levado à delegacia e prestou depoimento. O delegado plantonista lavrou um boletim de ocorrência circunstanciado de homicídio culposo, e o menor infrator responderá pelo ato na Justiça.

Uma fatalidade chocou a comunidade do Residencial Triunfo II, em Goianira, no último domingo (2). O adolescente Carlos Emanuel Milhomem Soares, de 14 anos, perdeu a vida após ser atingido no abdômen durante uma "brincadeira de lutinha" em uma praça do bairro. Segundo informações do delegado Miguel Mota, a vítima passou mal logo após o golpe e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos.

Além do adolescente envolvido diretamente na briga, três jovens foram autuados por terem incentivado a "lutinha". Eles enfrentarão acusações de corrupção de menor, e incitação à violência.

Vítima teria sido pressionada a participar

Um amigo de Carlos Emanuel revelou à TV Anhanguera que a vítima não tinha interesse em participar da brincadeira. "Ele nem gostava de brincar disso. Tava colocando pilha nele, aí entrou no psicológico dele, e ele foi. Tinha muita gente chamando ele para ir. Falaram que ele não era homem pra isso, falaram que ele tava com medo", relatou o amigo, evidenciando a pressão sofrida pelo adolescente.

O Conselho Tutelar de Goianira acompanha o caso. O conselheiro Enielson Limiro explicou à TV Anhanguera que, inicialmente, havia sido marcada uma partida de futebol na quadra onde a tragédia ocorreu. No entanto, com a ausência da bola, os jovens teriam decidido iniciar as "lutas", que culminaram na morte de Carlos Emanuel.