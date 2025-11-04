A campanha de vacinação local segue ativa, imunizando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A UBS Centro, na Avenida França, 227, Jardim Europa, oferece horário estendido, das 17h às 20h, exigindo documento com foto e Cartão Nacional do SUS para a aplicação das duas doses, com intervalo de três meses.

Estratégias Nacionais e Novas Tecnologias

Nacionalmente, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya), mesmo com uma queda de 75% nos casos em 2025 frente ao ano anterior. O país ainda registra 1,6 milhão de casos prováveis de dengue e 1,6 mil mortes, com o estado de São Paulo concentrando mais da metade das notificações e 64% dos óbitos. Padilha enfatizou que o Brasil não pode aceitar mais de mil mortes anuais pela doença e que a vacina será um pilar fundamental na estratégia de controle.

Para intensificar o combate ao Aedes aegypti, o ministério anunciou um investimento de R$ 183,5 milhões em novas tecnologias. Entre as apostas está a expansão do método Wolbachia, que utiliza mosquitos infectados por uma bactéria que impede a transmissão do vírus. Atualmente presente em 12 municípios, a técnica será ampliada para 70 cidades até o final de 2026. Niterói, no Rio de Janeiro, que alcançou 100% de cobertura com Wolbachia, já reportou uma redução de 89% nos casos de dengue e 60% nos de chikungunya. O governo também prevê o uso de estações disseminadoras de larvicidas, borrifação intradomiciliar e técnicas de controle reprodutivo do mosquito, em uma mobilização que culminará no Dia D da Dengue, neste sábado (8), sob o lema "Contra o mosquito, todos do mesmo lado".