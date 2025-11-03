Sr. Ademir Franco

Faleceu dia 02/11/2025 na cidade de Iracemápolis, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Lucia Helena Valentim Franco. Era filho do Sr. Sebastião Franco e da Sra. Benedita Gomes Franco, falecidos. Deixa os filhos: Ademir Franco Junior casado com Daniana, Luciano Franco casado com Solange, Milena Franco Mello casada com João Luis. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Alaor Paulino do Nascimento

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Jacibe Paulino do Nascimento, falecido e da Sra. Maria Aparecida Cardoso do Nascimento, era casado com a Sra. Marta Sampaio Nascimento; deixa as filhas: Janaina Sampaio do Nascimento Pupim, casada com o Sr. Marcos Roberto Pupim e Marcela Sampaio Nascimento, casada com o Sr. Vanderlei Cardoso da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio João de Oliveira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. João Ornelio de Oliveira e da Sra. Fermina Pereira de Oliveira, era viúvo da Sra. Maria Jose da Silva Oliveira; deixa os filhos: Paulo de Oliveira, casado com a Sra. Beatriz Benatto; Miriam de Oliveira; Moises de Oliveira, casado com a Sra. Jackeline Cristina de Oliveira; Rosangela de Oliveira, casada com o Sr. Ildair Gonçalves dos Santos; Oziel de Oliveira, casado com a Sra. Naiana Fialho e Antonio Noel de Oliveira, falecido. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.