Sr. Ademir Franco
Faleceu dia 02/11/2025 na cidade de Iracemápolis, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Lucia Helena Valentim Franco. Era filho do Sr. Sebastião Franco e da Sra. Benedita Gomes Franco, falecidos. Deixa os filhos: Ademir Franco Junior casado com Daniana, Luciano Franco casado com Solange, Milena Franco Mello casada com João Luis. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Alaor Paulino do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Jacibe Paulino do Nascimento, falecido e da Sra. Maria Aparecida Cardoso do Nascimento, era casado com a Sra. Marta Sampaio Nascimento; deixa as filhas: Janaina Sampaio do Nascimento Pupim, casada com o Sr. Marcos Roberto Pupim e Marcela Sampaio Nascimento, casada com o Sr. Vanderlei Cardoso da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio João de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. João Ornelio de Oliveira e da Sra. Fermina Pereira de Oliveira, era viúvo da Sra. Maria Jose da Silva Oliveira; deixa os filhos: Paulo de Oliveira, casado com a Sra. Beatriz Benatto; Miriam de Oliveira; Moises de Oliveira, casado com a Sra. Jackeline Cristina de Oliveira; Rosangela de Oliveira, casada com o Sr. Ildair Gonçalves dos Santos; Oziel de Oliveira, casado com a Sra. Naiana Fialho e Antonio Noel de Oliveira, falecido. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Aparecido Dias de Melo
Faleceu dia 01/11/2025, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Julio Dias Melo e da Sra. Veneranda Pires, era casado com a Sra. Luciene Gaziola de Melo; deixa as filhas: Deborah Gaziola de Melo, casada com o Sr. Felipe Vitti Christofoletti e Geovana Gaziola de Melo Zonete, casada com o Sr. Davi Zonete. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Claudio José Vieira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Dirceu Vieira e da Sra. Maria do Carmo Vieira, era viúvo da Sra. Marlene Franco do Nascimento Vieira: deixa os filhos: Claudio José Vieira Junior, casado com a Sra. Roseli; Andrea Vieira Costa, casada com o Sr. Carlos Costa e Ana Claudia Vieira Ré, casada com o Sr. Fernando Eder Ré. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 14h00 às 18h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Elpidio Guerrero
Faleceu dia 02/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade. Era filho do Sr. Ciriaco Guerrero e da Sra. Guilhermina Penha Guerrero, falecidos. Deixa os filhos: Ronaldo Rodrigues Guerrero casadom com Elisabete Costa Rodrigues Guerrero; Guilhermina Rodrigues Guerrero casada com Angerson. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-01, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Expedito Rossi
Faleceu dia 01/11/2025, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Antonio Rossi e da Sra. Tereza Galdino Rossi. Deixa irmãos, cunhado, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefa Leite
Faleceu dia 01/11/2025, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Honorio Armando e da Sra. Quiteria Leite; deixa os filhos: Luiz Augusto Leite, falecido; Edson Antonio Jesus Sousa, casado com a Sra. Rosa Fernandes; Edna Aparecida Esteves de Sousa, casada com o Sr. Tenison Galdino; Edneia Leite de Sousa, casada com o Sr. Wilson Trigueiro Ferreira; Edenise Leite de Sousa, casada com o Sr. Marcelo Fernando de Sousa e Eder Leite de Sousa. Deixando também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Janielly Flores Fernandes Machado
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 42 anos, filha do Sr. Vital Fernandes e da Sra. Edna Flores de Oliveira Fernandes, era casada com o Sr. Andre Luiz Machado; deixa os filhos: Andreyna Fernandes Machado Faria, casada com o Sr. Guilherme Alberto de Faria e Augusto Fernandes Machado. Deixa a neta Luna, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 19h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Katuhiro Maruko
Faleceu dia 02/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filho do Sr. Kunitti Maruko e da Sra. Yae Maruko, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lasara Kerches Martins
Faleceu dia 02/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Domingos Martins. Era filha do Sr. Jacob Kerches de Aguiar e da Sra. Benedicta Ferraz de Campos, falecidos. Deixou os filhos: Angela Aparecida Martins Sega viúva de Paulo Roberto Sega; João Batista Martins, falecido foi casado com Maria José Totti Martins; Ignacio Martins Neto casado com Eliane Maria Martins. Deixa netos, bisnetos e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 03/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lazara Bortoloto Faber
Faleceu dia 01/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Lazaro Faber. Era filha do Sr. Santo Jose Bortoloto e da Sra. Maria Zambon, falecidos. Deixa os filhos: Maria Olizete Faber Nascimento casada com Adilson Roberto do Nascimento e Neide Aparecida Faber Rota casada com Jersio Jose Rotta. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Ligia Teresinha Caldari Hyppolito
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Gentil Alfredo Caldari e da Sra. Ivone Santini Caldari. Deixa o filho Lucas Caldari Hyppolito, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luzia de Mello Salvato
Faleceu dia 01/11/2025 na cidade de Charqueada, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Agostinho Salvato. Era filha do Sr. Mario Maria de Mello e da Sra. Maria Verderame de Mello, falecidos. Deixa as filhas: Maria Ines Salvato Felipe casada com Antonio Felipe, Valdete Salvato de Sousa casada com Sidinei de Sousa, Tatiana Daniela Salvato Pompermayer casada com Rogerio Pompermayer. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Lisse Bacin
Faleceu na cidade de Charqueada, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Bacin. Era filha do Sr. Felippe Lisse e da Sra. Amabili Maria Dal Bello Lisse, falecidos. Deixa os filhos: Jose Bacin (falecido), João Benjamim Bacin casado com Leila Aparecida Violin Bacin, Antonio Roberto Bacin casado com Alessandra Roberta Fedigo Bacin e Osmar Frank Bacin casado com Rita de Cassia Marizza Bacin. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Carolino Lourenço (Tia Cida - Cozinheira da Guarda Mirim de Piracicaba)
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Roque Lourenço e da Sra. Olga Carolino Lourenço; deixa os filhos: Emerson Luis Lourenço dos Santos, casado com a Sra. Claudia Aparecida Silva dos Santos e Nara Regina Lourenço dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Celia Spolidori de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Juliano Spolidori e da Sra. Lurdes Camara Spolidori, era viúva do Sr. Jose Rosa de Oliveira Filho; deixa as filhas: Samira de Oliveira Mello, casada com o Sr. Fernando de Oliveira Mello; Renata Rosa de Oliveira, casada com o Sr. Eduardo Jose Rodrigues e Glaucia de Oliveira Marconi, casada com o Sr. Marcius Gracco Marconi. Deixa os netos: Amanda Silveira Mello; Luana Silveira Mello; Vitoria de Oliveira Marconi e Rafael Oliveira Gonsalves. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maryland Bonfiglio Cichito
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Dante Bonfiglio e da Sra. Apparecida Casarin, era viúva do Sr. Roberto Cichito; deixa os filhos: Roberto Cichito Junior, casado com a Sra. Adriana Cristina Vicola Cichito; Rodrigo Bonfiglio Cichito, casado com a Sra. Mariana Aparecida Ortiz e Erika Florense Bonfiglio Cichito. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mauro Vieira Da Silva
Faleceu dia 03/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Jesus Almeida Silva. Era filho do Sr. Sebastião Vieira e da Sra. Cristina Prudente da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Aparecida Vieira Santos casada com Vanzilei Alves dos Santos, Aloisio Rogerio Vieira da Silva casado com Cristiane Valeria Nabas da Silva, Felipe Mateus Vieira da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Severina Ferreira da Silva
Faleceu dia 01/11/2025, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Jose Ferreira da Silva e da Sra. Juvelina Maria da Conceição, era viúva do Sr. Armando Macedo da Silva. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Therezinha de Almeida Bottene
Faleceu dia 01/11/2025, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Victório de Almeida e da Sra. Luiza Gumier, era viúva do Sr. Antonio Silvio Bottene; deixa os filhos: Iran Cesar Bottene, casado com a Sra. Ana Maria Moralles Bottene; Ivan Aparecido Bottene, casado com a Sra. Vânia de Cássia Panizze Bottene; Izis Aparecida Bottene e José Antônio Carlos Bottene, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Veronica Isabel Barbieri Ferreira
Faleceu dia 01/10/2025, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. José Barbieri e da Sra. Amelia Ustulin Barbieri, era viúva do Sr. João Ferreira; deixa os filhos: Fernando Barbieri Ferreira, casado com a Sra. Leticia Ravelli Donatti Ferreira; Alessandra Barbieri Ferreira, casada com o Sr. Rodrigo Queiroz Cirino Carvalho e Veridiana Barbieri Ferreira de Freitas, casada com o Sr. Sabino José Araújo de Freitas. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldir Frasão do Lago
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. José do Lago e da Sra. Edith Martins Frasão. Deixa filhos, netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.