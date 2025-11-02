Um vídeo obtido pelo Jornal de Piracicaba revela infiltrações de água em um dos barracões do Engenho Central de Piracicaba, onde estão expostas as obras do tradicional Salão Internacional de Humor.
As imagens mostram água acumulada em poças no local da exposição, evidenciando o agravamento dos problemas estruturais que vêm sendo relatados por frequentadores e moradores da região.
O Jornal de Piracicaba já havia denunciado, em reportagem publicada no dia 20 de outubro, o estado de conservação precário de algumas áreas do Engenho.
Na ocasião, usuários do espaço apontaram telhados danificados, paredes com umidade e bolor, além de trechos deteriorados em vários galpões. As infiltrações se tornaram mais visíveis com o aumento das chuvas.
Além do galpão que abriga o Salão de Humor, o anfiteatro do galpão 14 também foi citado por visitantes, que relatam falhas no piso e placas quebradas, comprometendo a segurança de quem utiliza o local para ensaios, apresentações e eventos culturais. Em alguns casos, as atividades precisaram ser adaptadas para evitar as áreas afetadas.
Símbolo histórico e cultural da cidade, o Engenho Central é palco de eventos públicos, feiras, oficinas e espetáculos que movimentam a vida artística de Piracicaba.