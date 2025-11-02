Um vídeo obtido pelo Jornal de Piracicaba revela infiltrações de água em um dos barracões do Engenho Central de Piracicaba, onde estão expostas as obras do tradicional Salão Internacional de Humor.

As imagens mostram água acumulada em poças no local da exposição, evidenciando o agravamento dos problemas estruturais que vêm sendo relatados por frequentadores e moradores da região.

O Jornal de Piracicaba já havia denunciado, em reportagem publicada no dia 20 de outubro, o estado de conservação precário de algumas áreas do Engenho.