02 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FALECIMENTOS

Notas de falecimentos | 02/11/2025


| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Sra. Angelina Maria de Jesus Raimundo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha da Sra. Cirsa Maria de Jesus, falecida, era viúva do Sr. Jose Carlos Raimundo; deixa os filhos: Israel Raimundo; Sara Regiane de Jesus Raimundo e Samara de Jesus Raimundo, casada com o Sr. Guilherme Cordeiro de Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dilza Custodio da Fonseca Vicentin

Faleceu dia 31/10/2025 na cidade de São Paulo, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Vicentin Neto. Era filha do Sr. Joaquim Custodio da Fonseca e da Sra. Idalina dos Santos Fonseca, falecidos. Deixa os filhos: Márcio Alberto Vicentin, casado com Adriana Bueno de Andrade Vicentin, Marta Andrea Vicentin, Mauricio Andre Vicentin, Marcos Antônio Vicentin falecido que foi casado com Eliana Siqueira Vicentin. Deixa as netas: Bárbara Vicentin Monteiro, Victoria Siqueira Vicentin, Vanessa Siqueira Vicentin, Beatriz Vicentin Monteiro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. João Rodrigues Carvalho Neto

Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Roselene Aparecida de Mello Carvalho. Era filho do Sr. Jacob Rodrigues e da Sra. Maria de Faria Rodrigues, falecidos. Deixou os filhos: Vanessa Aparecida Rodrigues casada com Welinton Lopes; Luis Fernando Rodrigues Carvalho casado com Patricia Spiller Bueno Carvalho; Lucas Rodrigues Carvalho casado com Renata Preté Carvalho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Tania Maria Rozineli

Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 62 anos, filha dos finados Sr. Leonildo Rosineli e da Sra. Angelica Bugno Rosineli, deixa o filho: Allan George Ghiso, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 09h00 no Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários