Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha da Sra. Cirsa Maria de Jesus, falecida, era viúva do Sr. Jose Carlos Raimundo; deixa os filhos: Israel Raimundo; Sara Regiane de Jesus Raimundo e Samara de Jesus Raimundo, casada com o Sr. Guilherme Cordeiro de Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 31/10/2025 na cidade de São Paulo, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Vicentin Neto. Era filha do Sr. Joaquim Custodio da Fonseca e da Sra. Idalina dos Santos Fonseca, falecidos. Deixa os filhos: Márcio Alberto Vicentin, casado com Adriana Bueno de Andrade Vicentin, Marta Andrea Vicentin, Mauricio Andre Vicentin, Marcos Antônio Vicentin falecido que foi casado com Eliana Siqueira Vicentin. Deixa as netas: Bárbara Vicentin Monteiro, Victoria Siqueira Vicentin, Vanessa Siqueira Vicentin, Beatriz Vicentin Monteiro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. João Rodrigues Carvalho Neto

Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Roselene Aparecida de Mello Carvalho. Era filho do Sr. Jacob Rodrigues e da Sra. Maria de Faria Rodrigues, falecidos. Deixou os filhos: Vanessa Aparecida Rodrigues casada com Welinton Lopes; Luis Fernando Rodrigues Carvalho casado com Patricia Spiller Bueno Carvalho; Lucas Rodrigues Carvalho casado com Renata Preté Carvalho. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.