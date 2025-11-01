A acupuntura é uma terapia milenar da medicina tradicional chinesa que consiste na inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo. É eficaz no alívio de diversos tipos de dor e atua em vários níveis do corpo - além da parte física (dor), também traz benefícios mentais (ansiedade, depressão) e emocionais (tristeza, angústia, preocupação, medo, raiva).

Pessoas que fazem acupuntura tendem a ter melhor percepção do corpo em relação ao universo, melhor controle emocional e capacidade de lidar de forma mais assertiva com as adversidades do dia-a-dia.

No Persona de hoje, o JP conversa com Renato Emerique, especialista nesta área:



Como iniciou na acupuntura e qual sua formação técnica na área?

Em 1990 entrei na arquitetura na USP-SP, em 1992 tranquei o curso para passar alguns anos no exterior praticando meditação e através disso o estudo do psiquismo pelo modo oriental. Nesse período fui curado por um acupunturista de Taiwan após 2 anos de muitas dores e paresias, ele tornou-se meu amigo e desenvolvi a sensibilidade para a arte das terapias naturais. Já em São Paulo em 2010 concluí o curso técnico de Medicina Tradicional Chinesa. A união desses dos conhecimentos me dão a satisfação de tratar com eficiência quadros que envolvem aspectos mentais, emocionais e de sistema nervoso, como fibromialgia, ansiedade, depressão e TDAH.