A acupuntura é uma terapia milenar da medicina tradicional chinesa que consiste na inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo. É eficaz no alívio de diversos tipos de dor e atua em vários níveis do corpo - além da parte física (dor), também traz benefícios mentais (ansiedade, depressão) e emocionais (tristeza, angústia, preocupação, medo, raiva).
Pessoas que fazem acupuntura tendem a ter melhor percepção do corpo em relação ao universo, melhor controle emocional e capacidade de lidar de forma mais assertiva com as adversidades do dia-a-dia.
o JP conversa com Renato Emerique, especialista nesta área:
Como iniciou na acupuntura e qual sua formação técnica na área?
Em 1990 entrei na arquitetura na USP-SP, em 1992 tranquei o curso para passar alguns anos no exterior praticando meditação e através disso o estudo do psiquismo pelo modo oriental. Nesse período fui curado por um acupunturista de Taiwan após 2 anos de muitas dores e paresias, ele tornou-se meu amigo e desenvolvi a sensibilidade para a arte das terapias naturais. Já em São Paulo em 2010 concluí o curso técnico de Medicina Tradicional Chinesa. A união desses dos conhecimentos me dão a satisfação de tratar com eficiência quadros que envolvem aspectos mentais, emocionais e de sistema nervoso, como fibromialgia, ansiedade, depressão e TDAH.
Quando as pessoas ouvem 'acupuntura', imediatamente pensam em agulhas. Mas, como profissional, como o senhor explicaria a essência e o princípio fundamental do seu trabalho, que vai muito além da aplicação das agulhas?
Com o diagnóstico energético se detecta a raiz da doença para tratar de forma ampla. A paciente relata dores na lombar, cansaço e se surpreende com a melhora também na queda de cabelo, nas unhas, na insônia, etc… as agulhas são um valioso recurso utilizado para promover o equilíbrio mas além delas existem outras abordagens nessa ciência, podemos até tratar sem agulhas.
Do ponto de vista da Medicina Tradicional Chinesa, como a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo é capaz de promover o equilíbrio e aliviar desde dores até questões emocionais como ansiedade e estresse?
É extraordinário como os sábios médicos chineses mapearam o trajeto dos canais por onde circula a energia conectando órgãos internos mente e emoções. Há combinações de pontos que corrigem desequilíbrios, liberando energia estagnada, tratando de dores, fortalecendo órgãos, equilibrando o sistema nervoso e emoções, acalmando também a mente.
A técnica das ventosas (terapia de copos) ganhou grande visibilidade mundial nos últimos anos. Qual é a função terapêutica das ventosas e para quais tipos de condições ela é mais indicada?
As ventosas supreenderam ao serem utilizadas na recuperação de atletas de alto desempenho como o nadador Phelps e Neymar, elas possuem várias funções, de um lado aquela sensação de alívio nas costas, pois trazem relaxamento muscular, maior afluxo de sangue e liberação da fascia. O que poucos sabem é que também são um recurso para o equilíbrio energético, similar ao tratamento com as agulhas.
Além da acupuntura com agulhas e das ventosas, que outras técnicas da Medicina Chinesa o senhor costuma integrar no tratamento, como a moxabustão ou a auriculoterapia, e como elas se complementam?
A moxabustão é indispensável nos quadros de cansaço crônico com dores e esgotamento, ela é feita pelo aquecimento dos pontos vitais com um bastão de erva medicinal. Há também no pavilhão auricular um microsistema do corpo, afixamos pontos de pressão que permanecem por vários dias aumentando a eficiência do tratamento.
Também passo aos pacientes técnicas de redução de stress e os resultados são muito gratificantes.
Quais são as condições de saúde ou dores que mais surpreendem os pacientes por obterem resultados significativos com a acupuntura, mesmo que não sejam popularmente associadas a ela?
As pessoas que sofrem de fibromialgia tem um benefício enorme nas dores, sensibilidade e insônia. A saúde da mulher também é um dos campos aonde mais se destaca essa medicina, tratando sintomas ligados ao período menstrual, incluíndo sua reguração, irritabilidade, enxaqueca e cólicas.
Como habitualmente se planeja o tratamento para um novo paciente? O senhor estabelece uma quantidade de sessões desde o início e como avalia a evolução e os resultados?
A partir de uma anamnese (avaliamos a língua, o pulso e sintomas) definimos o quadro clínico e se elabora o plano de tratamento, dessa mesma forma a evolução é avaliada. Na maior parte dos casos a melhora é percebida desde a primeira sessão, mas usualmente é necessária uma sequência para um tratamento mais completo e eficiente. Como exemplo, é muito diferente um caso de dor ciática, um de esgotamento físico ou de uma doença crônica.
Finalmente, para uma pessoa que nunca experimentou acupuntura ou tem receio, mas sofre com uma dor crônica ou desequilíbrio, qual seria o seu conselho?
Eu digo que não vale a pena privar-se de experimentar pois com frequência os pacientes se surpreendem positivamente com a leveza do tratamento e os resultados. Escolha um profissional acolhedor que passe tranquilidade e segurança. Tenho casos de pessoas que nem se podia tocar no local devido às dores intensas, uma agulha foi suficiente para o alívio e perderam o medo.
