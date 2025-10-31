Sra. Cecilia Therezinha Tosello Germano
Faleceu anteontem, na cidade de Ibira/SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. José Tosello e da Sra. Helena Romani Tosello, era viúva do Sr. Francisco Assis Germano. Deixa filhas, genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dilza Custodio Da Fonseca Vicentin
Faleceu dia 31/10/2025 na cidade de São Paulo, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Vicentin Neto. Era filho da Sr. Joaquim Custodio da Fonseca e da Sra. Idalina dos Santos Fonseca, falecidos. Deixa os filhos: Márcio Alberto Vicentin, casado com Adriana Bueno de Andrade Vicentin, Marta Andrea Vicentin, Mauricio Andre Vicentin, Marcos Antônio Vicentin falecido que foi casado com Eliana Siqueira Vicentin, Márcio Alberto Vicentin casado com Adriana Bueno de Andrade Vicentin. Deixa as netas: Bárbara Vicentin Monteiro, Victoria Siqueira Vicentin, Vanessa Siqueira Vicentin, Beatriz Vicentin Monteiro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Marilia Clemente Calixto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Nunciato Clemente e da Sra. Olga Rossi Clemente, era viúva do Sr. Gilberto Calixto; deixa os filhos: Rosiclea Calixto; Emerson Calixto, casado com a Sra. Ana Lucia Gianoni Calixto; Sidnea Calixto Gomitre, casada com o Sr. Jefferson Wilians Gomitre e Gilberto Calixto Junior, casado com a Sra. Elza Cristina da Silva Calixto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nelson Alves André
Faleceu dia 30/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era casado com a Sra. Deise Aparecida Tavares de Oliveira. Era filho do Sr. Raimundo Jose André e da Sra. Honorina Luiza André, falecidos. Deixa os filhos: Abner Alves André e Anali Alves André. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Simone de Moraes Dante
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 45 anos, filha do Sr. Agenor Dante, falecido e da Sra. Neusa Jorge de Moraes. Deixa a filha: Marcela Dante de Sousa, o neto João Miguel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório Municipal da Saudade de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Thereza Luvisotto
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Eduardo Roque e da Sra. Soledade Roque, era viúva do Sr. Plácido Luvisotto; deixa os filhos: Rosangela Luvisotto Gallo, casada com o Sr. Vagner Luiz Gallo e Emílio Carlos Luvisotto, casado com a Sra. Fatima Cristina Tramontina Luvisotto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 15h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.