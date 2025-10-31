Sra. Cecilia Therezinha Tosello Germano

Faleceu anteontem, na cidade de Ibira/SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. José Tosello e da Sra. Helena Romani Tosello, era viúva do Sr. Francisco Assis Germano. Deixa filhas, genros, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dilza Custodio Da Fonseca Vicentin

Faleceu dia 31/10/2025 na cidade de São Paulo, aos 96 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Vicentin Neto. Era filho da Sr. Joaquim Custodio da Fonseca e da Sra. Idalina dos Santos Fonseca, falecidos. Deixa os filhos: Márcio Alberto Vicentin, casado com Adriana Bueno de Andrade Vicentin, Marta Andrea Vicentin, Mauricio Andre Vicentin, Marcos Antônio Vicentin falecido que foi casado com Eliana Siqueira Vicentin, Márcio Alberto Vicentin casado com Adriana Bueno de Andrade Vicentin. Deixa as netas: Bárbara Vicentin Monteiro, Victoria Siqueira Vicentin, Vanessa Siqueira Vicentin, Beatriz Vicentin Monteiro, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Marilia Clemente Calixto

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Nunciato Clemente e da Sra. Olga Rossi Clemente, era viúva do Sr. Gilberto Calixto; deixa os filhos: Rosiclea Calixto; Emerson Calixto, casado com a Sra. Ana Lucia Gianoni Calixto; Sidnea Calixto Gomitre, casada com o Sr. Jefferson Wilians Gomitre e Gilberto Calixto Junior, casado com a Sra. Elza Cristina da Silva Calixto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.