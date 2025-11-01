O AVC (Acidente Vascular Cerebral), uma das doenças que mais trazem preocupações à saúde pública de Piracicaba, teve uma redução no número de mortes no primeiro semestre. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre os seis primeiros meses de 2024 e o mesmo período de 2025, houve queda no número de internações por AVC e redução na taxa de mortalidade.

De janeiro a junho de 2024 foram registradas 162 mortes pela doença, enquanto no mesmo período de 2025 foram 122. Uma queda de 16,35%. O AVC e suas sequelas estão entre as doenças não transmissíveis com maior número de óbitos em Piracicaba. Entre 2022 e 2023, foram registrados 385 óbitos e, em 2024, 216. Deste total, 77 (35,6%) ocorreram fora do ambiente hospitalar e 139 (64,4%) em ambiente hospitalar.

“A redução nas internações e na mortalidade por AVC evidencia o compromisso das equipes com a prevenção, o diagnóstico precoce e o atendimento ágil. O AVC é uma emergência médica em que cada minuto faz diferença. Por isso, investir em capacitação contínua e fortalecer a Atenção Primária são estratégias fundamentais para salvar vidas e reduzir sequelas”, destacou o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, o médico Sergio Pacheco.