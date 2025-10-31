Equipes da concessionária, por meio do Programa Ribeirão Limpo, atuou em cerca de 3 mil vistorias em três meses visando a proteção dos corpos hídricos da Bacia do Rio Piracicaba

Monitoramento, planejamento e rapidez. Pilares que compõem a dinâmica do Programa Ribeirão Limpo, conduzido pela concessionária Mirante, que só nos últimos três meses realizou cerca de 3 mil vistorias em pontos estratégicos de Piracicaba, em busca de uso irregular do sistema de esgoto. O trabalho, que tem como foco a conservação dos recursos hídricos da Bacia do Rio Piracicaba, resultou na emissão de aproximadamente 500 ordens de serviço voltadas a intervenções preventivas.

“Cada inspeção representa um avanço na preservação dos mananciais e na melhoria do escoamento, refletindo em benefícios diretos à qualidade de vida da população. O acompanhamento contínuo nos permite agir com rapidez e planejamento”, pontua Isabelly Gonçalves, diretora executiva da Mirante.