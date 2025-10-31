Equipes da concessionária, por meio do Programa Ribeirão Limpo, atuou em cerca de 3 mil vistorias em três meses visando a proteção dos corpos hídricos da Bacia do Rio Piracicaba
Monitoramento, planejamento e rapidez. Pilares que compõem a dinâmica do Programa Ribeirão Limpo, conduzido pela concessionária Mirante, que só nos últimos três meses realizou cerca de 3 mil vistorias em pontos estratégicos de Piracicaba, em busca de uso irregular do sistema de esgoto. O trabalho, que tem como foco a conservação dos recursos hídricos da Bacia do Rio Piracicaba, resultou na emissão de aproximadamente 500 ordens de serviço voltadas a intervenções preventivas.
“Cada inspeção representa um avanço na preservação dos mananciais e na melhoria do escoamento, refletindo em benefícios diretos à qualidade de vida da população. O acompanhamento contínuo nos permite agir com rapidez e planejamento”, pontua Isabelly Gonçalves, diretora executiva da Mirante.
Entre as principais ações realizadas, destaca-se a limpeza do coletor tronco da bacia do Piracicamirim, que abrangeu 2,17 quilômetros de rede. A operação retirou cerca de 162 toneladas de materiais acumulados — o equivalente a oito caçambas de resíduos sólidos, como areia, pedras e lixo. Este material, se permanecesse indevidamente no sistema, poderia comprometer o fluxo de esgoto encaminhado às estações de tratamento administradas pela Mirante.
O gerente de serviços da Mirante, Andrey de Souza, explica que “o serviço é permanente e segue um cronograma diário. Nossas equipes percorrem os pontos estratégicos e, ao identificar sinais de sobrecarga, emitem prontamente uma ordem de serviço para limpeza preventiva. Essa atuação antecipada tem reduzido de forma significativa o risco de extravasamentos.”
Nesta dinâmica, a colaboração da comunidade no uso adequado da rede é muito relevante. “Pequenas atitudes fazem grande diferença: não jogar lixo, fraldas, absorventes ou cotonetes no vaso sanitário, evitar despejar óleo na pia e manter as ligações de água de chuva e esgoto separadas. São cuidados simples que garantem o bom funcionamento do sistema e evitam contaminações”, complementa Andrey.
A integração entre as ações operacionais e a conscientização da população reforça os resultados positivos alcançados. Esse trabalho conjunto tem se mostrado essencial para manter os rios limpos, proteger os recursos hídricos e preservar o equilíbrio ambiental de Piracicaba.