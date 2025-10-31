Em algumas cidades do interior paulista, há uma espécie rara de figura pública — um tipo que parece ter feito check-in permanente na própria biografia. Anda por aí distribuindo lembranças como quem entrega santinho de campanha fora de época. Fala dos "grandes feitos" de outrora com a empolgação de quem acredita que o mundo parou de girar no dia em que deixou o cargo.

E o mais curioso é que esse tipo de político é sempre o protagonista das próprias histórias. Tudo o que aconteceu de bom na cidade, segundo ele, foi obra de suas mãos. É quase um milagre administrativo ambulante: iluminou, calçou, construiu, reformou, salvou — tudo ele, sozinho, sem ajuda de ninguém. O tempo passa, os mandatos terminam, mas o discurso continua o mesmo. Mudam os governos, mas a vitrola é a mesma: "No meu tempo..."

O problema é que o tempo tem um defeito implacável — ele anda. E quem fica parado, por mais medalhas que exiba no peito, vira peça de museu. Política, diferente da história, não se escreve com saudade; se constrói com ação. E a cidade não é vitrine para exibir feitos antigos — é o espaço onde se constrói o futuro das pessoas, com responsabilidade e propósito, não um laboratório de experiências políticas.