Sr. Antonio Carlos de Mattos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Jose Rafael de Mattos e da Sra. Carmen de Jesus, era casado com a Sra. Lia Mara Selvino Felix. Deixa a filha: Ana Paula Mattos, a neta Carmen, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Lima da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Severino Lima da Silva e da Sra. Maria Piedade Braz de Oliveira, era casado com a Sra. Ana Marlene dos Santos; deixa os filhos: Claudiane Soares da Silva, casada com o Sr. Leonidas Soares da Silva; Cleiton Lima da Silva e Nicolas Lima da Silva, casado com a Sra. Bianca Rocha Martins. Deixa as netas Isabella Vitoria, Isadora Sophia e Elisa, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Eurides Maria Franco Gomes da Silva
Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Anisio Antonio da Silva. Era filha do Sr. Attilio Franco Gomes e da Sra. Maria Rodrigues Gomes, falecidos. Deixou os filhos: Benedito dos Santos da Silva; José Antonio da Silva casado com Alta Castilho; Atilio da Silva casado com Mariza Olaia; Natalina Aparecida da Silva Pinheiro casada com Geraldo Marques Pinheiro; Maria Aparecida da Silva casada com Antonio Cesar Detoni; Ana Maria da Silva, falecida; Carmen Lucia da Silva casada com João Fernando Pedroso; Leandro da Silva casado com Aline Zanon da Silva; Elisangela da Silva casada com Carlos Alessandro Cesca; Ivanilde da Silva casada com Ulisses Ribeiro. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária da residência sito a R. Vitório Cenedese, 528 - Artemis, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. João Angelo Folha
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Jose Folha e da Sra. Eliza Donazan Folha; deixa os filhos: Ariane Camila Folha e Thiago Angelo Folha. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Leonildo Arrivabene
Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Célia Maria Pedrozo Arrivabene. Era filho do Sr. João Arrivabene e da Sra. Maria Silva, falecidos. Deixou os filhos: Adriano Pedrozo Arrivabene; Priscila Arrivabene de Araujo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Clarisse Vicentin Guari
Faleceu dia 30/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Guari. Era filha do Sr. Jose Vicentin e da Sra. Luiza Spagnol, falecidos. Deixa os filhos: Telma Maria Guari da Costa casada com Raphael Vieira da Costa, Emerson Guari casado com Ana Paula Belo Guari. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Mombuca. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Regina de Fátima Arthur Pontin
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. João Antonio Arthur e da Sra. Eugenia Bovi Arthur, era casada com o Sr. Jose Roberto Pontin; deixa o filho: Davi Pontin, casado com a Sra. Talita Pontin, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Umberto Calderan
Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Rosalina Berto Calderan. Era filho do Sr. Joaquim Calderan e da Sra. Theresa Ometto, falecidos. Deixa os filhos: Verônica Valdete Calderan casada com João Arnaldo Demarchi Saconi; Maria Aparecida Calderan Rodrigues casada com Mario Rodrigues; José Umberto Calderan casado com Flavia Elisangela Paes Calderan; Silvia Rosalina Calderan Hetsheimeir casada com João Celso Hetsheimeir; Liliana Maria Calderan Domingues casada com Ademir Edison Domingues; Josimari Teresinha Calderan Ferraz casada com Evandro Luiz Ferraz. Deixa ainda netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/10/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.