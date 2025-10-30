Sr. Antonio Carlos de Mattos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Jose Rafael de Mattos e da Sra. Carmen de Jesus, era casado com a Sra. Lia Mara Selvino Felix. Deixa a filha: Ana Paula Mattos, a neta Carmen, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Lima da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 57 anos, filho dos finados Sr. Severino Lima da Silva e da Sra. Maria Piedade Braz de Oliveira, era casado com a Sra. Ana Marlene dos Santos; deixa os filhos: Claudiane Soares da Silva, casada com o Sr. Leonidas Soares da Silva; Cleiton Lima da Silva e Nicolas Lima da Silva, casado com a Sra. Bianca Rocha Martins. Deixa as netas Isabella Vitoria, Isadora Sophia e Elisa, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Eurides Maria Franco Gomes da Silva

Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Anisio Antonio da Silva. Era filha do Sr. Attilio Franco Gomes e da Sra. Maria Rodrigues Gomes, falecidos. Deixou os filhos: Benedito dos Santos da Silva; José Antonio da Silva casado com Alta Castilho; Atilio da Silva casado com Mariza Olaia; Natalina Aparecida da Silva Pinheiro casada com Geraldo Marques Pinheiro; Maria Aparecida da Silva casada com Antonio Cesar Detoni; Ana Maria da Silva, falecida; Carmen Lucia da Silva casada com João Fernando Pedroso; Leandro da Silva casado com Aline Zanon da Silva; Elisangela da Silva casada com Carlos Alessandro Cesca; Ivanilde da Silva casada com Ulisses Ribeiro. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária da residência sito a R. Vitório Cenedese, 528 - Artemis, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.