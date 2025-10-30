A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei nº 267/2025, que trata do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, para apreciação do Legislativo. O texto foi aprovado em duas reuniões extraordinárias, realizadas hoje, 30/10, sendo a primeira para votação do projeto e a segunda para a Nova Redação nº 1/2025 ao PL nº 267/2025.

A secretária de Finanças, Karla Lovato, participou da reunião para esclarecer dúvidas dos vereadores e detalhar os principais pontos do projeto, especialmente em relação à destinação dos recursos.

A receita total prevista no PPA, para 2026 é de R$ 3.618 bilhões – incluindo os recursos do Semae, Ipasp e Fumep – sendo receitas do município R$ 2.730 milhões. Desse montante, 34% será destinado à Secretaria de Saúde, o que representa R$ 860 milhões; 27% à Secretaria de Educação, com R$ 719 milhões; e 13% à Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, que contará com R$ 441 milhões. Além disso, 5% dos recursos serão aplicados nas áreas de Segurança e Trânsito, 5% em Finanças, 3% em Assistência Social, e os 13% restantes distribuídos entre as demais secretarias municipais.