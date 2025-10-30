Essa situação é atribuída a uma combinação de fatores, incluindo dívidas acumuladas desde o período da pandemia e a rápida elevação da taxa básica de juros (Selic), que saltou de 2% em agosto de 2020 para 15% em junho de 2025, encarecendo o custo das dívidas em atraso.

Apesar do crescimento recorde no número de empregos formais e na renda média, o Brasil enfrenta um cenário de endividamento em alta. Dados recentes revelam que 78,8 milhões de brasileiros estão inadimplentes, enquanto 8,1 milhões de CNPJs também se encontram negativados.

A perspectiva para 2026 indica que o cenário de endividamento pode se prolongar. Embora o Banco Central deva iniciar um ciclo de cortes na Selic, a taxa de juros é projetada para encerrar o próximo ano em cerca de 12%. Este patamar é considerado elevado e pode continuar comprometendo a concessão de crédito, a renda e possivelmente desacelerar o ritmo de contratações.

Dívida das Pessoas Físicas em ascensão

Segundo dados do Serasa, o número de pessoas inadimplentes registrou crescimento mensal em 2025. O contingente, que era de 74,6 milhões em janeiro, atingiu 78,8 milhões em agosto.

Ao longo de 2025, o número de inadimplentes apresentou a seguinte progressão (em milhões): 74,6 em janeiro, 75,0 em fevereiro, 75,7 em março, 76,6 em abril, 77,0 em maio, 77,8 em junho, 78,2 em julho e 78,8 em agosto.