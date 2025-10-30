As substâncias vetadas são o óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina, conhecido como TPO, e a N,N-dimetil-p-toluidina (DMPT), chamada de dimetiltolilamina. Esses compostos são amplamente utilizados em unhas de gel e esmaltagem em gel, produtos que necessitam de luz ultravioleta ou LED para fixação. O uso frequente e prolongado desses ingredientes, segundo estudos toxicológicos internacionais, foi associado a danos ao DNA, infertilidade e potencial cancerígeno.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição do uso de duas substâncias químicas presentes em produtos de unhas em gel, esmaltes e outros cosméticos, após evidências científicas apontarem risco de câncer e toxicidade reprodutiva. A decisão foi aprovada nesta quarta-feira (29) pela Diretoria Colegiada e afeta diretamente a indústria de beleza e estética, que terá de adequar-se às novas regras nos próximos 90 dias.

A decisão da Anvisa se alinha às normas da União Europeia, que já havia banido os mesmos componentes com base em relatórios de segurança. O Brasil, portanto, passa a seguir os padrões internacionais de precaução química adotados por órgãos reguladores em países desenvolvidos. A diretoria destacou que a medida busca proteger não apenas os profissionais da beleza, mais expostos durante a aplicação, mas também usuários que entram em contato frequente com os produtos.

Riscos e efeitos à saúde

Os estudos utilizados como base para o veto mostraram que o TPO tem efeitos tóxicos sobre o sistema reprodutivo, podendo afetar a fertilidade e o equilíbrio hormonal, enquanto o DMPT apresenta potencial cancerígeno em humanos. A exposição repetida — especialmente em ambientes como salões de beleza e estúdios de estética — aumenta significativamente o risco de absorção das substâncias por via dérmica e respiratória.

A Anvisa destacou que exposições ocasionais representam risco menor, mas reforçou que a proibição é necessária para eliminar a exposição cumulativa, considerada perigosa a longo prazo. A adoção da medida segue o princípio da precaução sanitária, que visa prevenir riscos antes que causem danos irreversíveis à população.

Prazo e medidas para retirada do mercado