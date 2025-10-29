Sra. Caridad Guerra
Faleceu dia 28/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto Hernandez Castilho. Era filha da Sra. Estela Guerra, falecida. Deixa os filhos: Vilma Hernandez Guerra, Roberto Hernandes Guerra, Raul Hernandes Guerra. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem – Denilsom Satti Da Silva
Faleceu dia 28/10/2025 na cidade de Iperó - SP, aos 30 anos de idade e era filho do Sr. Wilson Oliveira da Silva da Sra. Adriana Satti. Deixa a filha: Natiely Satti da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2025 as 10:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sra. Edith Maria de Jesus do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Eugenio dos Santos e da Sra. Maria de Jesus, era viúva do Sr. Sudario Germano do Nascimento; deixa os filhos: Sudario Germano do Nascimento, casado com a Sra. Rosangela Aparecida Salles do Nascimento; Samira Germano de Lima, casada com o Sr. Marcos Roberto de Lima; Wilson Germano do Nascimento, casado com a Sra. Maria Julia Silva Germano do Nascimento; Silvia Regina do Nascimento Candido, casada com o Sr. Edson Candido; Sandra Felizarda do Nascimento Silva, casada com o Sr. Josué Batista da Silva; Silvana Nascimento de Oliveira, casada com o Sr. Anderson de Oliveira; Daniel Germano do Nascimento, casado com a Sra. Ivani Aparecida Sampaio Nascimento; Silmara Germano do Nascimento Pupin, casada com o Sr. Paulo Henrique Pupin e Oseias Germano do Nascimento, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Firmino José Leite
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Firmino Leite e da Sra. Maria Edyr Leite, era casado com a Sra. Márcia Liz Contieri Leite; deixa os filhos: Elen Cristina Contieri Leite; Maria Paula Contieri Leite; Antonio Eduardo Contieri Leite e João Márcio Rezende Leite. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 16h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco André Hilario
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Pedro Hilario e da Sra. Maria Cano Hilario, era casado com a Sra. Genir Bertoncini Hilario; deixa os filhos: Carlos Alberto Hilario; Gilmara Hilario Trevisor, casada com o Sr. Rodslei Trevisor; André Luis Hilario, casado com a Sra. Lilian Regina do Nascimento e Marcos Alberto Hilario, falecido, deixando viúva a Sra. Rosemare Hilario. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Roseli Aparecida Pereira Diniz
Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era casada com o Sr. Joberto Diniz. Era filha do Sr. Valentim Mendes Pereira e da Sra. Zilda Moral Castilho Pereira, falecida. Deixa os filhos: Tiego Aparecido Diniz casado com Isabela Maia da Cruz Fernandes, Joberto Diniz Junior casado com Ana Paula Mariano Diniz. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Sylvio Guedes
Faleceu dia 29/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Jose Correia Guedes. Era filho do Sr. Jose Guedes da Sra. Maria Selsa Guedes, falecidos. Deixa a filha: Lazara Edna Guedes Rodrigues casada com Vanderlei Geraldo Rodrigues. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2025 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.