Sra. Caridad Guerra

Faleceu dia 28/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto Hernandez Castilho. Era filha da Sra. Estela Guerra, falecida. Deixa os filhos: Vilma Hernandez Guerra, Roberto Hernandes Guerra, Raul Hernandes Guerra. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Jovem – Denilsom Satti Da Silva

Faleceu dia 28/10/2025 na cidade de Iperó - SP, aos 30 anos de idade e era filho do Sr. Wilson Oliveira da Silva da Sra. Adriana Satti. Deixa a filha: Natiely Satti da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/10/2025 as 10:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais

Sra. Edith Maria de Jesus do Nascimento

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Eugenio dos Santos e da Sra. Maria de Jesus, era viúva do Sr. Sudario Germano do Nascimento; deixa os filhos: Sudario Germano do Nascimento, casado com a Sra. Rosangela Aparecida Salles do Nascimento; Samira Germano de Lima, casada com o Sr. Marcos Roberto de Lima; Wilson Germano do Nascimento, casado com a Sra. Maria Julia Silva Germano do Nascimento; Silvia Regina do Nascimento Candido, casada com o Sr. Edson Candido; Sandra Felizarda do Nascimento Silva, casada com o Sr. Josué Batista da Silva; Silvana Nascimento de Oliveira, casada com o Sr. Anderson de Oliveira; Daniel Germano do Nascimento, casado com a Sra. Ivani Aparecida Sampaio Nascimento; Silmara Germano do Nascimento Pupin, casada com o Sr. Paulo Henrique Pupin e Oseias Germano do Nascimento, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.