Um cometa interestelar, classificado como 3I/Atlas, é o foco de um alerta emitido no último dia 21, pelo Minor Planet Center (MPC) de Harvard. O objeto apresenta características e comportamento que a NASA considerou suficientes para a ativação imediata do protocolo de defesa planetária, iniciando um período de treinamento para aprimoramento de monitoramento de ameaças espaciais
O documento do MPC informou sobre a organização de um workshop focado no aprimoramento das metodologias de medição orbital, especificamente voltadas para o 3I/Atlas. O objetivo central é refinar a investigação das características e do comportamento do corpo celeste, além de preparar a resposta a potenciais ameaças oriundas do espaço.
Os treinamentos estão agendados para ocorrer entre 27 de novembro e 27 de janeiro de 2026. Profissionais interessados em participar devem completar a inscrição até a data limite de 7 de novembro.
O Minor Planet Center de Harvard integra a estrutura operacional da União Astronômica Internacional (IAU) e recebe financiamento da NASA. A entidade é responsável pela coleta e cálculo de dados referentes a cometas, asteroides e outros planetas menores.
Natureza do objeto em debate
O cometa 3I/Atlas, detectado em junho pelo telescópio do projeto ATLAS e confirmado pela NASA em julho, mobiliza a comunidade científica devido a atributos peculiares, incluindo comportamento e composição química incomuns.
Embora um pequeno grupo de pesquisadores sugira que o objeto possa ser uma nave alienígena, a maioria dos especialistas refuta essa hipótese. Eles sustentam que o 3I/Atlas possui todas as propriedades de um cometa e representa apenas um exemplar com velocidade superior ao usual.
O objeto é classificado como um cometa interestelar por ser originário de um sistema estelar externo ao nosso e ainda não identificado. É considerado um dos corpos celestes mais antigos e de maior dimensão a se aproximar da Terra, com datação que pode ser anterior ao surgimento do Sol. O 3I/Atlas é o terceiro objeto com origem fora do Sistema Solar a ser registrado em passagem próxima ao nosso espaço celeste.