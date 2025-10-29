Um cometa interestelar, classificado como 3I/Atlas, é o foco de um alerta emitido no último dia 21, pelo Minor Planet Center (MPC) de Harvard. O objeto apresenta características e comportamento que a NASA considerou suficientes para a ativação imediata do protocolo de defesa planetária, iniciando um período de treinamento para aprimoramento de monitoramento de ameaças espaciais

O documento do MPC informou sobre a organização de um workshop focado no aprimoramento das metodologias de medição orbital, especificamente voltadas para o 3I/Atlas. O objetivo central é refinar a investigação das características e do comportamento do corpo celeste, além de preparar a resposta a potenciais ameaças oriundas do espaço.