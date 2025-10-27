Quem é 'Esquerdogata', que humilhou PMs: “Ganham R$ 3 mil”

Aline foi presa após desacatar e ofender policiais militares durante uma fiscalização de trânsito em Ribeirão Preto. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), ela proferiu ofensas raciais.

A influenciadora e militante Aline Bardy Dutra, de 45 anos, foi presa no sábado (25), em Ribeirão Preto (SP), após desentendimento com policiais militares. O motivo teria sido desacato e resistência, após ela ter disparado ofensas contra os agentes. Conhecida como "esquerdogata", Aline foi solta após audiência de custódia.

Durante a abordagem e prisão, com frases preconceituosas sobre salário e cultura, ela humilhou os PMs por meio de ostentação de riqueza e classe social. Em um ato de menosprezo, a influenciadora afirmou que os policiais “ganham R$ 3 mil” e demonstrou sua superioridade financeira declarando: “Minha sandália vale o carro de vocês”.

Com mais de 870 mil seguidores só no Instagram, Aline é uma comunicadora, educadora e ativista política conhecida nas redes sociais pelo nome fictício "Esquerdogata".

Nas redes sociais, a influenciadora produz diversos conteúdos contestando posicionamentos e práticas de adversários que estão ideologicamente em lados opostos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e o deputado federal Nickolas Ferreira (PL-MG) são alguns dos principais alvos. Por outro lado, aliados como Carlos Zarattini (PT-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ) são presenças frequentes em suas postagens.