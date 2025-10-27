Notas de falecimentos | 28/10/2025

Sra. Anna Mazzini Leite

Faleceu dia 27/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Leite. Era filha do Sr. Avelino Mazzini e da Sra. Emma Urbano, falecidos. Deixa os filhos: José Carlos Leite casado com Aurora Garcia Y Garcia Leite, Rosi Marli Aparecida Grella casada com Luiz Augusto Grella, Maria Aparecida Leite. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Cicero Pereira da Silva

Faleceu dia 25/10/2026, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Tiburtino Pereira da Silva e da Sra. Minervina Maria da Conceição, era viúvo da Sra. Anorina Vicente da Silva; deixa os filhos: Francisco Pereira da Silva; Edivaldo Pereira da Silva; Adivalda Pereira da Silva; Erinaldo Pereira da Silva; Givaldo Pereira da Silva; Reginaldo Pereira da Silva e Auzenir Pereira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 12h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Evanides Duenha Jovanetti

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha do Sr. Gregorio Duenha e da Sra. Elmerita Lopes Duenha, falecida, era viúva do Sr. Valdomiro Jovanetti; deixa os filhos: Hernandes Crevis Jovanetti; Erica Herlen Jovanetti; Eder Cleiton Jovanetti; Evandro Tim Jovanetti, casado com a Sra. Aline Volpato Jovanetti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.