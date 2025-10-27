Notas de falecimentos | 28/10/2025

Sra. Anna Mazzini Leite
Faleceu dia 27/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Leite. Era filha do Sr. Avelino Mazzini e da Sra. Emma Urbano, falecidos. Deixa os filhos: José Carlos Leite casado com Aurora Garcia Y Garcia Leite, Rosi Marli Aparecida Grella casada com Luiz Augusto Grella, Maria Aparecida Leite. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Cicero Pereira da Silva
Faleceu dia 25/10/2026, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Tiburtino Pereira da Silva e da Sra. Minervina Maria da Conceição, era viúvo da Sra. Anorina Vicente da Silva; deixa os filhos: Francisco Pereira da Silva; Edivaldo Pereira da Silva; Adivalda Pereira da Silva; Erinaldo Pereira da Silva; Givaldo Pereira da Silva; Reginaldo Pereira da Silva e Auzenir Pereira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 12h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Evanides Duenha Jovanetti
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha do Sr. Gregorio Duenha e da Sra. Elmerita Lopes Duenha, falecida, era viúva do Sr. Valdomiro Jovanetti; deixa os filhos: Hernandes Crevis Jovanetti; Erica Herlen Jovanetti; Eder Cleiton Jovanetti; Evandro Tim Jovanetti, casado com a Sra. Aline Volpato Jovanetti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ivo Luiz
Faleceu dia 24/10/2025 na cidade de Itapira, aos 63 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Santana de Souza. Era filho do Sr. Joaquim Luiz, falecido e da Sra. Carmen Lopes Luiz. Deixa o filho: Vinicius Assis. Deixa 1 neto, irmã, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Rahal Farhat
Faleceu dia 27/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Rita Theresinha da Silva Farhat. Era filho do Sr. Francisco Rahal Farhat e da Sra. Olivia Pallu Farhat, falecidos. Deixa os filhos: Benedito Marcos Rahal Farhat casado com Katia Farhat, Carlos Roberto Rahal Farhat, Francisco Aparecido Rahal Farhat. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial de São Pedro – Sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jorge De Lima Bezerra
Faleceu dia 27/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casado com a Sra. Maria José de Lima Bezerra. Era filho do Sr. Severino Donato Bezerra e da Sra. Maria de Lima Bezerra, falecidos. Deixa os filhos: Bruna Rafael Gonçalves de Lima, Paloma Gonçalves de Lima, Taina Gonçalves de Lima Bezerra casada com André Mendonça, Andressa Gonçalves Bezerra e Juliana Gonçalves Bezerra. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/10/2025 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lazara Campos dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Francisco Leite de Campos e da Sra. Isabel da Silva, era viúva do Sr. João Plinio Caetano dos Santos; deixa o filho: João Gilberto Caetano dos Santos, casado com a Sra. Fabiola Bastos Caetano. Deixa o neto: Gilberto Lanciotti Caetano, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luiza Faria da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Eulalio Faria e da Sra. Carolina Leme da Silva, era viúva do Sr. Belmiro da Silva; deixa o filho: Nilson Assis da Silva, casado com a Sra. Silvana de Fatima Lopes Silva. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Etelvina Sampaio Marchiori
Faleceu dia 25/10/2025, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Martinho Sampaio e da Sra. Maria de Lourdes Ferraz, era viúva do Sr. Antonio Marchiori Filho; deixa os filhos: Antonio Martinho Marchiori, casado com a Sra. Matilde Pandolfi Marchiori; Fernanda Marchiori; Mateus Marchiori, casado com a Sra. Elaine Souza Marchiori e Giovana Marchiori, casada com o Sr. Juliano Vieira Leite. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da cidade de Iracemápolis/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Dorotéia Razera Danelon
Faleceu dia 25/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casada com o Sr. Francisco Jose Danelon. Era filha do Sr. Antonio Razera Neto e da Sra. Mafalda Tonini Razera, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Alexandre Danelon casado com Flavia Nunes Elias Danelon, Leonardo Danelon casado com Fabiana Barreto Danelon, Silmara Danelon Arenghi casada com Flavio Luis Arenghi. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria de Lourdes de Sousa Ferreira da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. João de Sousa Dias. e da Sra. Luzia Maria da Conceição, era viúva do Sr. Francisco Ferreira da Silva; deixa os filhos: Linidalva Ferreira da Silva, casada com o Sr. Manoel Vicente da Silva; Leoncio Ferreira da Silva Neto; Luciano Ferreira da Silva, casado com a Sra.Lizandra da Silva; Leandro Ferreira da Silva, casado com a Sra. Graziela Aparecida da Silva e Laercio Ferreira da Silva, casado com a Sra. Eleandra Souza da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal do Bairro de Tupi, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Piasentini Teixeira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Lazareno Piasentini e da Sra. Clarice de Oliveira, era viúva do Sr. Luiz Teixeira Filho; deixa os filhos: Jose Claudio Teixeira, casado com a Sra. Rosangela de Fatima Ballione Teixeira e Claudemir Roberto Teixeira, casado com a Sra. Maria Salete Teixeira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 11h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Conceição da Silva Brainich
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Baptista Gomes da Silva e da Sra. Benedita Antonia de Oliveira Silva, era casada com o Sr. Antonio Brainich; deixa os filhos: Joselene Aparecida Brainich Silva, casada com o Sr. João Batista Bueno Silva; Luciana Maria Brainich Barbosa, casada com o Sr. Ezequiel Barbosa; Viviane de Fatima Brainich e Antonio Brainich Junior, casado com a Sra. Aldeide Pereira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marta Cristina Gonçalves Pinto Nale
Faleceu dia 26/10/2025 na cidade de São Manuel - SP, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Norberto Nale. Era filha do Sr. Pedro Gonçalves Pinto e da Sra. Luiza da Rocha Pinto, falecidos. Deixa o irmão: Hélio Paulo Gonçalves Pinto casado com Marta Miguel. Deixa os sobrinhos: Kelly, Andressa, Fernando e Guilherme. Deixa as afilhadas: Rafaele e Gabriela. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/10/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Laras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Milton Bressam
Faleceu dia 26/10/2025 na cidade de Capivari, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Rosalia Parizi Bressam. Era filho do Sr. Ernesto Bressam e da Sra. Rosa Capato, falecidos. Deixa os filhos: Milton Sergio Bressam casado com Ana Paula Berlanga Bressam, Meris Juciana Bressam Cezarino casada com Osmil Cezarino, Marines Bressam Rocha Lima casada com Antonio Marcos Rocha Lima, Magali Regina Bressam casada com Lucas Piovesan, Maria Aparecida Bressam casada com Ivair Antonio Cezarim. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/10/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Mombuca, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Otilia Acerbi Ferraz
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Caim Acerbi e da Sra. Elza Aguiar Cavalleri Acerbi, era casada com o Sr. João José Ferraz; deixa os filhos: Francis Acerbi Ferraz, casado com a Sra. Marilia Moreno Avighi e Alexandre Acerbi Ferraz, casado com a Sra. Ana Flávia Marin Ferraz. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Antonio De Souza
Faleceu dia 26/10/2025 na cidade de Nova Odessa, aos 83 anos de idade e era filho do Sr. Francisco Antonio de Souza e da Sra. Joana Dias da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Altemar Antonio de Souza casado com Aparecida José Silva de Souza, Luiz Antonio de Souza, Ana Maria de Souza Spolador casada com Fabio Spolador. Deixa 02 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Sra. Therezinha Teixeira Nastasi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Aureliano Teixeira Leite e da Sra. Maria Joaquina Castro, era viúva do Sr. Adolpho Nastasi; deixa os filhos: Carlos Alberto Nastasi, casado com a Sra. Maria Rita de Cassia Nastasi; Maria Helena Nastasi Falcone, falecida, deixando viúvo o Sr. Antonio Falcone. Deixa os netos: Maria Rebello Nastasi; Fernando Rebello Nastasi; Gustavo Rebello Nastasi; Marcelo Nastasi Falcone e Flávio Nastasi Falcone. Deixa os bisnetos: Marina Tavolaro Nastasi; Glória Canindé Moraes Nastasi; Pedro Leão Nastasi e Gaia Leão Nastasi, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 16h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem – Roberto Simões Prestes Filho
Faleceu dia 26/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 27 anos de idade e era filho do Sr. Roberto Simões Prestes e da Sra. Celia Regina Prestes Mazzero. Deixa irmã, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Tanilio Sirino dos Santos
Faleceu dia 26/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era filho do Sr. Homero Lopes e da Sra. Josina Angelica Farias, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/10/2025 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valdemar Alves Vieira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. José Antonio Vieira e da Sra. Julieta Alves dos Reis, era casado com a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Vieira; deixa os filhos: Leandro Rodrigues Vieira; Fernando Rodrigues Vieira, casado com a Sra. Regiane de Oliveira Freitas e Hugo Rodrigues Vieira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Wagner Aparecido de Araujo Alves
Faleceu dia 24/10/2025, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Jair de Jesus Alves, falecido e da Sra. Leonor Calixto de Araujo; deixa os filhos: Mycaely Mayara da Silva Alves; Nicole Vitoria da Silva Alves; Layyslla Fernanda Souza Alves e Wagner Bruno Leonardo Souza Alves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.