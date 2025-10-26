Rubens Ometto levanta R$ 750 milhões para reforçar caixa da Cosan

Empresário fará aporte por meio do próprio family office para participar do aumento de capital de R$ 10 bilhões da companhia.

O empresário Rubens Ometto, fundador e principal acionista da Cosan, está colocando recursos próprios para fortalecer a empresa. Seu family office, a Aguassanta Participações, registrou nesta semana na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma emissão de notas comerciais que deve levantar R$ 750 milhões.

Os recursos serão usados para que Ometto acompanhe os aportes de BTG Pactual e Perfin no aumento de capital de R$ 10 bilhões da Cosan, anunciado em setembro. O objetivo da operação é reduzir a dívida líquida de R$ 17,5 bilhões e reequilibrar as finanças da companhia, que atua em setores como energia, combustíveis, logística e infraestrutura.