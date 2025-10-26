Notas de falecimentos - 26/10/2025

Sr. Agnaldo Rogerio de Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 26 anos, filho dos finados, Sr. Marcio Rogerio de Campos e da Sra. Denise Aparecida Gregorio, era casado com a Sra. Josiane Rodrigues da Silva; deixa a filha: Maria Helena Rodrigues de Campos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Catarina Martins Teixeira
Faleceu dia 25/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade. Era filha do Sr. Anezio Teixeira, falecido e da Sra. Odette Martins Teixeira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para Cemiterio Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Cecilio Vitti
Faleceu dia 24/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era filho do Sr. Osvaldo Vitti e da Sra. Elvira Vitti, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Alberto da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Virgilio da Silva e da Sra. Orasilia do Nascimento; deixa os filhos: Angela da Silva e Luis da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ervina Melotto Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Melotto e da Sra. Maria Codignole, era viúva do Sr. Wilson Batista Pereira; deixa os filhos: Marlene Batista Pereira Arbex, casada com o Sr. Ronaldo Antonio Arbex; Jeorgeta Batista Pereira Romero, viúva do Sr. Marcos Antonio Romero; Maria Helena Ferrarezzi, casada com o Sr. Zaqueu Ferrarezzi; Wilson Batista Pereira Filho, casado com a Sra. Maria Tereza Pereira; Rubens Batista Pereira, casado com a Sra. Elizabete Pereira; Edna Batista Pereira Marcio, casada com o Sr. Domingos Marcio; José Luiz Pereira, casado com a Sra. Maria Inacio Pereira; Nivaldo Batista Pereira; viúvo da Sra. Maria Aparecida Moraes Pereira e Neusa Batista Pereira Vitti, falecida, deixando viúvo o Sr. Luiz Carlos Vitti. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala"02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Fernando Osti De Oliveira Duarte
Faleceu dia 23/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 50 anos de idade e era filho do Sr. Alicino de Oliveira Duarte e da Sra. Edine Osti de Oliveira Duarte, já falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/10/2025 as 14:00hs no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nair Siqueira Ranha
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Vicente Siqueira e da Sra. Francisca Siqueira, era viúva do Sr. Waldemar Ranha; deixa os filhos: Ana Lucia Siqueira de Almeida; Carlos Alberto Siqueira e Vera Lucia Siqueira, casada com o Sr. Noé. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ordival Panaro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Luiz Panaro e da Sra. Georgina Tavares Panaro, era casado com a Sra. Maria do Carmo da Silva Panaro; deixa as filhas: Michele Panaro, casada com o Sr. João Roberto de Paula Junior; Jéssica Panaro; Alexia Paola Panaro Costa da Silva, casada com o Sr. Luis Guilherme Costa da Silva e Lyandra Panaro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rosa Melone Toledo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Carmino Melone e da Sra. Joana Chagas Melone, era viúva do Sr. João Toledo; deixa os filhos: Luiz Carlos Alves, casado com a Sra. Rute Moreira da Silva Alves; Edivaldo Alves e Daniel Alves, casado com a Sra. Laudiceia Alves. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem – Werlem Barbosa De Souza
Faleceu dia 24/10/025 na cidade de Rio das Pedras, aos 26 anos de idade. Era filho do Sr. Jose Nilton Ferreira de Souza e da Sra. Francisca Ivoneide Barbosa. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.