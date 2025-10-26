Notas de falecimentos - 26/10/2025

Sr. Agnaldo Rogerio de Campos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 26 anos, filho dos finados, Sr. Marcio Rogerio de Campos e da Sra. Denise Aparecida Gregorio, era casado com a Sra. Josiane Rodrigues da Silva; deixa a filha: Maria Helena Rodrigues de Campos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Catarina Martins Teixeira

Faleceu dia 25/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade. Era filha do Sr. Anezio Teixeira, falecido e da Sra. Odette Martins Teixeira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para Cemiterio Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Cecilio Vitti

Faleceu dia 24/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era filho do Sr. Osvaldo Vitti e da Sra. Elvira Vitti, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.