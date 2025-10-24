24 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MISTÉRIO

Vereadora Fernanda Maroca é encontrada morta em casa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
A parlamentar Fernanda Oliveira da Silva tinha apenas 30 anos.
A parlamentar Fernanda Oliveira da Silva tinha apenas 30 anos.

 A vereadora Fernanda Oliveira da Silva, de 30 anos, mais conhecida como Fernanda Maroca, foi encontrada morta dentro de casa, na manhã desta quinta-feira (23), deixando a cidade inteira de Lago Verde, no Maranhão, em luto e cheia de perguntas sem respostas.

VEJA MAIS

De acordo com as primeiras informações, Fernanda estava sozinha quando tudo aconteceu. Uma amiga, estranhando o sumiço da vereadora, tentou contato várias vezes — sem sucesso. Desesperada, foi até a casa dela e pediu ajuda aos vizinhos. A porta precisou ser arrombada, e o corpo da parlamentar foi achado em um dos cômodos.

A Polícia Civil já abriu investigação para descobrir o que realmente aconteceu. Por enquanto, a causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.

Fernanda Maroca estava no segundo mandato como vereadora e era uma das vozes mais atuantes da Câmara Municipal da cidade. Defensora de causas sociais e sempre presente nas comunidades, ela conquistou o respeito e o carinho do povo pela simplicidade e pelo jeito firme de cobrar melhorias.

A notícia da morte se espalhou rapidamente e deixou amigos, colegas e eleitores abalados. Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a perda de “uma mulher de coragem, que nunca deixou o povo sem resposta”.

O corpo de Fernanda será velado em Lago Verde, em local ainda a ser confirmado. O sepultamento também não teve horário divulgado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários