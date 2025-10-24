Vereadora Fernanda Maroca é encontrada morta em casa

A vereadora Fernanda Oliveira da Silva, de 30 anos, mais conhecida como Fernanda Maroca, foi encontrada morta dentro de casa, na manhã desta quinta-feira (23), deixando a cidade inteira de Lago Verde, no Maranhão, em luto e cheia de perguntas sem respostas.

De acordo com as primeiras informações, Fernanda estava sozinha quando tudo aconteceu. Uma amiga, estranhando o sumiço da vereadora, tentou contato várias vezes — sem sucesso. Desesperada, foi até a casa dela e pediu ajuda aos vizinhos. A porta precisou ser arrombada, e o corpo da parlamentar foi achado em um dos cômodos.