Notas de falecimentos | 25/10/2025

Sr. Antonio Fernandes Campos

Faleceu dia 24/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Fátima de Lima Campos. Era filho do Sr. Sebastião Fernandes Campos e da Sra. Rita Fernandes Campos, falecidos. Deixa os filhos: Fernanda Fernandes Campos, Fabiana Fernandes Campos, Fábio Fernandes Campos. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ermida de Camargo

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João de Camargo e da Sra. Benedita Maria da Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Gerson Shiraga

Faleceu dia 15/10/2025, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Harutaro Shiraga e da Sra. Sadakio Shiraga, era casado com a Sra. Alice Shiraga; deixa as filhas: Empresária Marcia Regina Shiraga Martorini, casada com o Engenheiro Jose Roberto Martorini e Dra. Elisabete Cristina Shiraga, casada com o Dr. Irineu Rasera Junior. Deixa os netos: Fernando, Thiago, Carolina, Karina, Matheus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 16/10/2025, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.