Notas de falecimentos | 25/10/2025

Sr. Antonio Fernandes Campos
Faleceu dia 24/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Fátima de Lima Campos. Era filho do Sr. Sebastião Fernandes Campos e da Sra. Rita Fernandes Campos, falecidos. Deixa os filhos: Fernanda Fernandes Campos, Fabiana Fernandes Campos, Fábio Fernandes Campos. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ermida de Camargo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João de Camargo e da Sra. Benedita Maria da Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Gerson Shiraga
Faleceu dia 15/10/2025, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Harutaro Shiraga e da Sra. Sadakio Shiraga, era casado com a Sra. Alice Shiraga; deixa as filhas: Empresária Marcia Regina Shiraga Martorini, casada com o Engenheiro Jose Roberto Martorini e Dra. Elisabete Cristina Shiraga, casada com o Dr. Irineu Rasera Junior. Deixa os netos: Fernando, Thiago, Carolina, Karina, Matheus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 16/10/2025, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Heloisa Aparecida Portella Danelon
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Benedicto Portella e da Sra. Nair do Amaral Portella, era viúva do Sr. Edivaldo Danelon; deixa o filho: Lucas Portella Danelon. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Pereira da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Pedro Pereira da Silva e da Sra. Maria Lemos da Conceição, era casado com a Sra. Maria Marina da Silva; deixa os filhos: Jose Carlos Pereira da Silva, falecido; Miriam da Silva Leme, casada com o Sr. João Alberto Leme; Samuel Pereira da Silva, casado com a Sra. Edesia Pereira Costa; Marta Pereira da Silva; Vianei Pereira da Silva, casado com a Sra. Priscila Pires e Marlene Pereira da Silva Soares, casada com o Sr. Ailton Soares Junior. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.