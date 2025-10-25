Fim ano: Piracicaba terá até 1.200 vagas temporárias

Piracicaba deverá oferecer de 600 até 1.200 oportunidades de trabalho no período natalino, que já começou a partir deste mês e seguirá até a chegada do Papai Noel. O cálculo, de acordo com especialistas, seria uma estimativa média de contratações temporárias para o varejo local. Esses números seguem a tendência dos últimos anos.

A cidade e toda a RMP (Região Metropolitana de Piracicaba) representam entre 2% a 5% das vagas do Estado de São Paulo, que está estimada em 25 mil vagas temporárias na reta final do ano de 2025. Somente o Shopping Piracicaba abriu 200 vagas temporárias e 60 oportunidades fixas até o início de 2026.

As contratações, de acordo com Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região), já começaram a ser preenchidas e devem seguir até o início de novembro. “O objetivo é treinar os profissionais antes do pico das vendas e garantir um atendimento de qualidade durante o período mais movimentado do comércio no ano”, informou o presidente do Sincomércio, Itacir Nozella.