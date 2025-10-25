Fim ano: Piracicaba terá até 1.200 vagas temporárias

Piracicaba deverá oferecer de 600 até 1.200 oportunidades de trabalho no período natalino, que já começou a partir deste mês e seguirá até a chegada do Papai Noel. O cálculo, de acordo com especialistas, seria uma estimativa média de contratações temporárias para o varejo local. Esses números seguem a tendência dos últimos anos.
A cidade e toda a RMP (Região Metropolitana de Piracicaba) representam entre 2% a 5% das vagas do Estado de São Paulo, que está estimada em 25 mil vagas temporárias na reta final do ano de 2025. Somente o Shopping Piracicaba abriu 200 vagas temporárias e 60 oportunidades fixas até o início de 2026.
As contratações, de acordo com Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região), já começaram a ser preenchidas e devem seguir até o início de novembro. “O objetivo é treinar os profissionais antes do pico das vendas e garantir um atendimento de qualidade durante o período mais movimentado do comércio no ano”, informou o presidente do Sincomércio, Itacir Nozella.
O aumento no quadro de funcionários neste período do ano se dá, basicamente, por dois motivos: pela ampliação do horário de funcionamento das lojas e pelo crescimento no fluxo de clientes. “É um período de pico que exige reforço significativo nas equipes”, contou Nozella.
“O fim de ano tradicionalmente representa um período de aquecimento importante para o mercado de trabalho. As datas como Black Friday, Natal e Ano Novo movimentam o comércio, a indústria e os serviços, criando oportunidades tanto para as empresas quanto para quem busca uma colocação”, acrescentou o empresário Mauricio Benato, presidente da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba).
Na opinião de Benato e Nozella, essas vagas vêm em boa hora para quem procura por um novo emprego. “Para quem busca uma recolocação, o trabalho temporário representa uma boa oportunidade. Apesar de ser uma vaga por tempo determinado, muitos profissionais conseguem efetivação ao demonstrarem comprometimento e bom desempenho”, declarou Nozella.
“O trabalho temporário é uma alternativa eficiente para os dois lados por oferecer flexibilidade e segurança jurídica às empresas, ao mesmo tempo em que garante formalização e renda aos trabalhadores. Muitas dessas vagas não exigem experiência prévia — e, em boa parte dos casos, o profissional recebe treinamento e tem a chance de efetivação. A taxa média histórica gira em torno de 20%, o que mostra o quanto essas oportunidades podem abrir portas para uma trajetória mais estável”, afirmou o presidente da Acipi.
QUEM EMPREGA?
Estudos reforçam que os setores de varejo físico e e-commerce, logística, distribuição e entrega, além de serviços de atendimento e alimentação, devem concentrar o maior volume de contratações. Na região, os destaques são comércio, indústria e serviços.
Outro ponto que chama a atenção é o perfil dos candidatos: hoje, há desde jovens em busca da primeira experiência até profissionais com ensino superior completo, o que demonstra a amplitude e a relevância dessas vagas no contexto atual de cidade e do país.
“Mesmo com a expectativa de um crescimento mais moderado do varejo neste ano, as datas sazonais mantêm o otimismo do setor. A movimentação econômica que vem com o fim de ano é essencial para aquecer o comércio e gerar empregos — e isso reflete diretamente no fortalecimento da economia local”, finalizou Benato.
NO PAÍS
Em nível nacional, a estimativa da Asserttem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário) tabulou que cerca de 535 mil contratos temporários devem ser firmados entre outubro e dezembro de 2025 — um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado.