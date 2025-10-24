MP dá 10 dias para DE dizer como atenderá alunos com deficiência

A deputada Professora Bebel fez representação no Ministério Público contra o desmonte da educação inclusiva na rede pública.

Diante de representação encaminhada pela segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT) e pelos representantes do mandato coletivo “A Cidade é Sua”, a promotora pública de Piracicaba Milene Telezzi Habice determinou a abertura de procedimento administrativo para a fiscalização da aplicação da Resolução 135/2025 da Secretaria Estadual da Educação que alterou as regras para atendimento a alunos com deficiência.

A promotora também deu prazo de 10 dias para que o dirigente Regional de Ensino de Piracicaba, Carlos Eduardo Alves Guimarães Fontana, esclareça como pretende implementar essa Resolução no âmbito da regional de Piracicaba, que estabelece a realização de parcerias com entidades do município para garantir a inclusão dos estudantes com deficiência.

