Notas de falecimentos | 24/10/2025

Capitão da Polícia Militar: Sr. Carlos Alberto da Rocha

Faleceu ontem, na cidade de Capivari/SP, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Manoel Rodrigues da Rocha Filho e da Sra. Adelina de Moraes Rocha, era casado com a Sra. Jandira Gomes Rocha; deixa os filhos: Marcelle Regiane Gomes da Rocha; Alessandra Daniele Gomes da Rocha, casada com o Sr. Luiz Henrique Machieto; Carlos Alberto da Rocha Junior e Diego Jean Rodrigo Gomes da Rocha. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Carma Pinson Gomes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Beppe Pinson e da Sra. Antonia Maria Belmira da Conceição, era viúva do Sr. Zorico Gomes Pereira; deixa os filhos: Claudete Gomes Pereira, casada com o Sr. Luzenildo de Lira; Claudio Jose Gomes; Cleonice Gomes Pereira, falecida; Nilson Antonio Gomes, casado com a Sra. Cristina e Elisangela Aparecida Gomes Pereira, casada com o Sr. Marcos Egidio da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Emilia de Gois

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 104 anos, filha dos finados Sr. Francisco Antonio de Gois e da Sra. Francisca Florentina Gois, era viúva do Sr. Argemiro Candido. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.