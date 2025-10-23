Notas de falecimentos | 24/10/2025

Capitão da Polícia Militar: Sr. Carlos Alberto da Rocha
Faleceu ontem, na cidade de Capivari/SP, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Manoel Rodrigues da Rocha Filho e da Sra. Adelina de Moraes Rocha, era casado com a Sra. Jandira Gomes Rocha; deixa os filhos: Marcelle Regiane Gomes da Rocha; Alessandra Daniele Gomes da Rocha, casada com o Sr. Luiz Henrique Machieto; Carlos Alberto da Rocha Junior e Diego Jean Rodrigo Gomes da Rocha. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Carma Pinson Gomes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Beppe Pinson e da Sra. Antonia Maria Belmira da Conceição, era viúva do Sr. Zorico Gomes Pereira; deixa os filhos: Claudete Gomes Pereira, casada com o Sr. Luzenildo de Lira; Claudio Jose Gomes; Cleonice Gomes Pereira, falecida; Nilson Antonio Gomes, casado com a Sra. Cristina e Elisangela Aparecida Gomes Pereira, casada com o Sr. Marcos Egidio da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Emilia de Gois
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 104 anos, filha dos finados Sr. Francisco Antonio de Gois e da Sra. Francisca Florentina Gois, era viúva do Sr. Argemiro Candido. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Erminia D´Apparecida Varella Cassaniga
Faleceu dia 23/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 101 anos de idade e era viúva do Sr. Gumercindo Cassaniga. Era filha do Sr. Jose Fleury Varella e da Sra. Lucia Lucafó, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Cassaniga casado com Celeste Guimarães Cassaniga, Cacilda Maria Cassaniga Bortoletto casada com Benedito Roberto Melo Bortoletto e Ronival Cassaniga Tania Mara de Mello Cassaniga. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Armando Gava
Faleceu dia 22/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúvo da Sra. Maura Pires Gava. Era filho do Sr. Angelo Gava e da Sra. Noemia Minhoz, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Angelo Gava casado com Michele Aparecida Stoco, Mauritania Aparecida Gava Sanches casada com Archimedes Sanches e João Francisco Gava (já falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/10/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal Berto Lira na Cidade de Santa Barbara D´oeste, seguindo para o Cemitério Campo da Ressurreição na mesma cidade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Cleide Fuzatto Tara
Faleceu dia 22/10/2025 na cidade de Piracicaba aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Roberto Tara. Era filha do Sr. Airton Fuzatto e da Sra. Irene de Marchi Fuzatto, falecidos. Deixa os filhos: Silvia Daniela Tara Galende casada com Marcos Vinicius Galende, Deise Tara Tarossi casada com Flavio Henrique Tarossi. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Roseli Rodrigues da Silva Sanches
Faleceu dia 23/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Francisco Sanches. Era filha do Sr. Deniz Marques da Silva e da Sra. Rachel Rodrigues de Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Edson, Edna, Evandro, Edirlei, Eduardo, Everton, Erik, Evelyn. Deixa noras, genros, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária da Igreja Evangélica Casa de Oração, no endereço: Rua Moraes Barros n° 1220, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosimary Aparecida Ribeiro Barbosa
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 57 anos, filha da Sra. Delfina Adelaide Ferreira, falecida, era casada com o Sr. Jorge de Campos Barbosa; deixa os filhos: Samuel de Campos Barbosa; Debora Campos Barbosa de Castro; Saulo de Campos Barbosa; Wesley de Campos Barbosa e Denise de Campos Barbosa Lima. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro /SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.