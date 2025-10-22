Concurso da PM: inscrições terminam nesta 5ª feira

O Governo de São Paulo abriu concurso público com 2,2 mil vagas para Soldado da Polícia Militar de 2ª Classe. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 23 de outubro de 2025 (23h59), exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 85.
As provas objetiva e dissertativa serão aplicadas em 30 de novembro, no período da tarde, em 51 cidades (sendo 37 no estado de São Paulo e 14 fora do estado).
Podem concorrer no concurso da PM de São Paulo candidatos com ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens) e CNH da categoria B a E. A remuneração inicial é de R$ 5.055,53.
Como participar
Inscrições: exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.
Prazo: até 23h59 de 23 de outubro de 2025.
Pagamento: boleto (gerado até o 1º dia útil após o fim das inscrições) ou PIX/QR Code. O pagamento deve ser feito até o 1º dia útil subsequente ao encerramento das inscrições.
Taxa: R$ 85 (veja abaixo regras de isenção e redução).
Atenção: acompanhe a convocação no DOE e no site da Vunesp. O edital recomenda acessar diariamente os sites entre 17 e 25 de novembro.
Locais de prova para o concurso da PM
Em SP (37): Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cotia, Dracena, Franca, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapetininga, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté e Votuporanga.
Fora de SP (14): Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e Vitória/ES.
Quem pode se inscrever no concurso da PM
Escolaridade: ensino médio completo.
Idade: entre 17 e 30 anos.
Situação eleitoral e militar: estar em dia.
Altura mínima: 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens).
CNH: da categoria “B” a “E”.
Observação do edital: não há reserva de vagas para pessoas com deficiência, devido às peculiaridades das funções policiais-militares do cargo.
Remuneração básica inicial: R$ 5.055,53 para Soldado PM de 2ª Classe.
O que faz um Soldado Policial Militar de 2ª Classe
Atribuição principal: policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate às infrações penais e administrativas. O trabalho começa efetivamente após a conclusão do curso superior de técnico de polícia realizado na Escola Superior de Soldados.