Notas de falecimentos | 23/10/2025

Sra. Maria Aparecida de Moura Sesso

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Domingos Deolindo de Moura e da Sra. Augusta Klefens de Moura, era viúva do Sr. Fernando Sesso; deixa os filhos: Maria Angela Sesso Trevisan, casada com o Sr. Jose Trevisan Sobrinho; Fernando Sesso Junior e Vanderlei Sesso. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elza Simões Ramos

Faleceu dia 22/10/2025 na cidade de Rafard, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Durval Ramos. Era filha da Sra. Benedita Santos Simões, falecida. Deixa os filhos: Cleuza, Glaucia, Geni, Caciane, Cleonice, Rene, Roberto, Rodair, Janderson, Edi. Deixa genros, noras, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Lourdes Petrocelli Bento

Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Domingos Petrocelli e da sra. Maria Zacarias, era viúva do Sr. Alexandre Bento; deixa os filhos: Jose Luis Bento, casado com a Sra. Fatima Bento; Ana Maria Bento Marizza, casada com o Sr. Benedito Renato Marizza; Benedito Reinaldo Bento, casado com a Sra. Sibele Bento; Cleide de Fatima Bento, casada com o Sr. Laudir Aparecido Garcia; Roseli do Carmo Bento, casada com o Sr. Osmir Thome; Alessandra Bento Lombardi, casada com o Sr. Cristiano Lombardi; Alexandre Bento Junior, casado com a Sra. Adriana Casquel Bento; Tatiane Aparecida Bento Ferreira Leite, casada com o Sr. Rodolfo Ferreira Leite e Brasilino Aparecido Bento, falecido. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.