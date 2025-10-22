Brasileira é a 1ª latino-americana a cruzar Passagem no Ártico

A jornada começou no fim de julho, a partir do porto de Aasiaat (Groenlândia). A bordo de seu veleiro de aço de 10 metros, Tamara navegou por um labirinto de fiordes, icebergs e trechos de mar aberto que hoje apresentam muito menos gelo do que há algumas décadas. Em seus registros, apenas cerca de 9% da rota apresentava gelo marinho, um recuo expressivo, que ela confirmou comparando fotografias atuais e de anos recentes. A navegadora relatou ainda que previsões meteorológicas na região têm curta validade, em geral de um dia, e que existe uma rede de comunicação entre quem empreende a passagem para trocar alertas e informações essenciais.

A velejadora brasileira Tamara Klink finalizou em 21 de setembro de 2025 uma travessia solo pela Passagem Noroeste, completando cerca de 6.500 km entre a Groenlândia e o Alasca. Aos 28 anos, ela entrou para a história como a primeira mulher latino?americana, e também a mais jovem navegadora mundial, a vencer sozinha essa rota do Ártico, tradicionalmente hostil e coberta por gelo. Em relato à National Geographic Brasil, Tamara descreveu mudanças visíveis na paisagem e no comportamento da vida selvagem que, segundo ela, evidenciam a aceleração das mudanças climáticas.

A travessia expôs condições extremas: ciclos de sono fragmentados, em alguns momentos restritos a vigílias de 20 minutos; privação de conforto (sem água corrente ou chuveiro); e riscos reais, como tempestades intensas, correntes marítimas fortes, deslocamento de grandes blocos de gelo e encontros com fauna perigosa, a exemplo de ursos polares que, deslocados de seu hábitat, aproximam?se de áreas habitadas. Tamara afirmou que a percepção de perigo era constante, tanto pelo frio extremo quanto pela ameaça de queda na água, e que, ao mesmo tempo, a experiência alimentou um sentimento profundo de apreço pela natureza.

A trajetória de Tamara inclui outras façanhas que a prepararam para este desafio. Em 2020–2021, ela cruzou o Atlântico no veleiro “Sardinha”, da Noruega ao Brasil, tornando?se então a mais jovem latino?americana a completar a travessia em solitário. Em 2023, navegou em direção ao Círculo Polar Ártico, da França à Groenlândia, e entre 2023 e 2024 realizou uma invernagem solo na Groenlândia, passando oito meses com o barco aprisionado pelo gelo, também reconhecida como marco pioneiro feminino. Esses episódios consolidaram sua experiência em viagens longas e em condições polares.

Além do relato humano e de superação, as observações científicas de Tamara assumem papel central no seu testemunho. Ela apontou alterações na fauna: mudanças nos padrões migratórios de baleias e aves, e maior proximidade de ursos polares às comunidades, e destacou efeitos ecológicos interligados, como a acidificação que prejudica organismos de concha (o grupo Thecosomata, conhecido como “borboleta do mar”), comprometendo cadeias alimentares. Tamara também chamou atenção para o derretimento do permafrost, que pode liberar carbono e metais pesados antes aprisionados no gelo, e para as consequências oceanográficas: a entrada de grande volume de água doce altera salinidade e correntes, potencializando tempestades mais severas.