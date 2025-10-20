Duplo Dia D mobiliza mais de 1,7 mil atendimentos saúde

O duplo Dia D, realizado no último sábado, 18/10, mobilizou 52 unidades de saúde de Piracicaba, que abriram as portas para duas importantes ações: a campanha de multivacinação e o Outubro Rosa. Ao todo, 1.707 pessoas foram atendidas durante o dia.

Foram aplicadas 1.413 doses de vacinas, imunizando 754 pacientes. No Dia D do Outubro Rosa, foram realizadas 953 coletas de Papanicolau e 340 consultas médicas, reforçando o cuidado e a prevenção entre as mulheres.

Cândida Dezidério, de 66 anos, aproveitou o sábado para colocar os exames em dia na UBS Caxambu. “Fazia quatro anos que eu não realizava o Papanicolau. O médico até me deu um puxão de orelha”, contou, rindo. “Estou me formando em Turismo e tenho muitos planos, por isso vou cuidar da saúde.”