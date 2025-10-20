Duplo Dia D mobiliza mais de 1,7 mil atendimentos saúde

O duplo Dia D, realizado no último sábado, 18/10, mobilizou 52 unidades de saúde de Piracicaba, que abriram as portas para duas importantes ações: a campanha de multivacinação e o Outubro Rosa. Ao todo, 1.707 pessoas foram atendidas durante o dia.
Foram aplicadas 1.413 doses de vacinas, imunizando 754 pacientes. No Dia D do Outubro Rosa, foram realizadas 953 coletas de Papanicolau e 340 consultas médicas, reforçando o cuidado e a prevenção entre as mulheres.
Cândida Dezidério, de 66 anos, aproveitou o sábado para colocar os exames em dia na UBS Caxambu. “Fazia quatro anos que eu não realizava o Papanicolau. O médico até me deu um puxão de orelha”, contou, rindo. “Estou me formando em Turismo e tenho muitos planos, por isso vou cuidar da saúde.”
A publicitária Daniela Brusantin, 51, também participou da ação. “É importante esse tipo de atendimento. Garante agilidade para o paciente”, afirmou. Ela já havia participado de outras iniciativas semelhantes. “Fiz ultrassom transvaginal na carreta e um procedimento vascular que esperava há cinco anos. São várias ações positivas que mostram avanço no atendimento.”
No caso da família de Janaína Rodrigues e Michael da Silva, o sábado foi dedicado à proteção do pequeno Ravi, de 4 anos, que recebeu quatro vacinas. “Durante a semana é sempre uma correria, com escola e trabalho. Com a abertura no sábado, tudo fica mais fácil”, contou Janaína.
Já Kamila Santos levou o filho Luis Felipe, 13, para tomar duas vacinas – meningite e HPV –, mas após a conferência da caderneta, o adolescente recebeu mais duas: dengue e dupla adulto. “Abrir aos sábados é uma ótima iniciativa”, disse Kamila, que soube da ação pelo Instagram.
Bárbara Gerevini também aprovou a iniciativa. Ela levou as filhas Beatriz, 1 ano, e Marina, 6, ao posto. Apenas a caçula precisou ser imunizada, já que a carteira da filha mais velha estava com a vacinação completa. “Facilita muito por causa do horário e também porque, se houver alguma reação, dá tempo de ficar com elas depois”, explicou.
Para o vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, a ação reforça o compromisso da Prefeitura em aproximar os serviços da população. “Essas iniciativas refletem o que buscamos diariamente: unir tecnologia, planejamento e cuidado humano. Quando a população tem mais oportunidades de acesso, especialmente em horários alternativos, conseguimos fortalecer a prevenção e ampliar a cobertura vacinal”, destacou o secretário.