Notas de falecimentos | 21/10/2025

Sra. Antonia Dirce Martim Ferreira
Faleceu dia 18/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Anesio Jose da Silva. Era filha do Sr. Durvalino Domingos Martim e da Sra. Virginia Costa Martim, falecidos. Deixa os filhos: Graziela Aparecida da Silva e Miguel Eduardo da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Andressa Denise Costa dos Santos
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 31 anos, filha do Sr. José Maurilio Costa e da Sra. Ulda Denize de Oliveira Costa, era casada com o Sr. Jeremias Vicente dos Santos; deixa os filhos: Pietro Costa Santos e Isadora Costa Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Atilio Spinucci
Faleceu dia 18/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Maria Braga Spinucci. Era filho do Sr. Domenico Spinucci e da Sra. Anna Maria Birollo Spinucci, falecidos. Deixa os filhos: Claudia Roberta Spinucci Rocha casada com Sebastião Lages Rocha e Carlos Alberto Spinucci. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala D, seguindo para a mesma necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Cleonice De Fatima Mendonça
Faleceu dia 18/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Alexsandro Soares. Era filha do Sr. Gumercindo Eloy Mendonça, falecido, e da Sra. Regina Celia Mendonça. Deixa as filhas: Natali Aparecida Fortinolli Crestana casada com Murilo Crestana, Giuliani Aparecida Fortinolli. Deixa os netos: Luis Gustavo Guerra, Clarissa Fortinolli Panarello, Elora Fortinolli Barros e Maria Carolina Fortinolli Crestana. Deixa bisneto: Theo Guerra, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 19/10/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba Sala - Safira, a partir das 09:00hs até as 12:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Cleuza de Souza Ferreira Oliveira
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Etelvino José Ferreira e da Sra. Durvalina Natalina de Souza, era casada com o Sr. Rubens Martins de Oliveira; deixa os filhos: Rogerio Ferreira Rissato; Marcos Alberto Ferreira Rissato; Marcia Adriana Rissato; Amanda Gabriela Ferreira Rissato; Edmilson Fabiano Rissato; Elisangela Ferreira Rissato e Cristiano Ferreira Rissato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elisabete de Oliveira Rosa
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 69 anos, filha dos finados Sr. Braz Luiz de Oliveira e da Sra. Francisca Ribeiro de Oliveira, era viúva do Sr. Antonio Mario de Oliveira Rosa; deixa a filha: Leandra Elisabete de Oliveira Rosa Cirino, casada com o Sr. Anderson Ronaldo Cirino Franco. Deixa os netos: Gabriel Rosa Cirino e Rafael Rosa Cirino, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Manoel Messias
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Manoel Messias Graça e da Sra. Nair Benedito Messias Graça; deixa os filhos: Juliane Cristina Messias; Gisele Cristina Messias e Dalton Jeferson Messias. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professor, Ex Vereador e Advogado: Doutor Frederico Alberto Blaauw
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Frederico Blaauw e da Sra. Anninhas Henriques Blaauw; deixa os filhos: Dr. Frederico Alberto Hencklain Blaauw, casado com a Sra. Flavia Marcondes Andrade de Toledo Blaauw e Cibele Hencklain Blaauw. Deixa os netos: Felipe, Fabiana, Fernando, Luiz Fernando, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 18h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iracema Angela Gandelini de Lima
Faleceu dia 19/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Rubens Barbosa de Lima. Era filha do Sr. Francisco Gandelini e da Sra. Maria Zanuzzi, falecidos. Deixa os filhos: Ivani Aparecida de Lima, Marcia Maria de Lima, Osvaldo Antonio de Lima, Agnaldo Francisco de Lima, Jairo Ricardo de Lima casado com Juliana Mastrodi Moura de Lima. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/10/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ita Rolim dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Severino Evaristo Rolim e da Sra. Benedita Correa, era viúva do Sr. Geraldo Gonçalves dos Santos; deixa os filhos: Eraldo Rolim dos Santos, casado com a Sra. Luzia dos Santos; Elenice Rolim dos Santos; Everaldo Rolim dos Santos, casado com a Sra. Claudia dos Santos e Edvaldo Rolim dos Santos, casado com a Sra. Maria Aparecida Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Cidade de Cambará/PR, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João de Lima Silva Filho
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 66 anos, filho da Sra. Maria José da Conceição, era casado com a Sra. Adriana Aparecida de Andrade; deixa os filhos: Joel; Jonas e Ana Gisele. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Johnny Igor Martins
Faleceu dia 18/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 34 anos de idade. Era filho do Sr. Ednaldo Oliveira Martins e da Sra. Tais Cristina Lourenço. Deixa irmãos, sobrinho, avós, tios, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/10/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Belotti
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Silvio Belotti e da Sra. Ignez Paulina Belotti, era casado com a Sra. Marlene Maia Belotti; deixa as filhas: Andreia Belotti, casada com o Sr. Olivardo de Paula Almeida e Juliana Belotti, casada com o Sr. Ronaldo Rosa dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria das Neves Sousa
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 81 anos, filha da Sra. Maria Madalena dos Santos, falecida, era viúva do Sr. Osvaldo Raimundo de Sousa. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos.O velório ocorreu anteontem das 08h00 às 14h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Neuza de Oliveira
Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Alves de Oliveira e da Sra. Maria Anacleto da Silva; deixa os filhos: Sonia Aparecida Francisco Santos, casada com o Sr. Plinio Francisco Santos Filho; Sueli de Fatima Francisco; Celio Donizeti Francisco, casado com a Sra. Edna Pereira Francisco; Celso Fernando Francisco, casado com a Sra. Valeria Lize Baltakis Francisco; Erica Fernanda Francisco e Elides Cristina Francisco, casada com o Sr. Fabio Junior Alves da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ondina Garibaldi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Garibaldi e da Sra. Barbara Vieira, era viúva do Sr. Silvio Calcidoni; deixa os filhos: Judite Calcidoni Almeida, casada com o Sr. João Carlos Almeida; Daniel Calcidoni, falecido; Nelson Calcidoni, falecido e Pedro Geraldo Calcidoni, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Vanderli Rodrigues de Freitas
Faleceu dia 20/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era filho do Sr. Valdeci Rodrigues de Freitas e da Sra. Artidemia Marta de Ornelas Freitas. Deixa os filhos: Thiago Ramos de Freitas; Thais Ramos de Freitas; Diego Freitas. Deixa netos, irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 11:30hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Lageado em São Paulo, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.