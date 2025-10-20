Notas de falecimentos | 21/10/2025

Sra. Antonia Dirce Martim Ferreira

Faleceu dia 18/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 72 anos de idade e era casada com o Sr. Anesio Jose da Silva. Era filha do Sr. Durvalino Domingos Martim e da Sra. Virginia Costa Martim, falecidos. Deixa os filhos: Graziela Aparecida da Silva e Miguel Eduardo da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Andressa Denise Costa dos Santos

Faleceu dia 18/10/2025, nesta cidade, contava 31 anos, filha do Sr. José Maurilio Costa e da Sra. Ulda Denize de Oliveira Costa, era casada com o Sr. Jeremias Vicente dos Santos; deixa os filhos: Pietro Costa Santos e Isadora Costa Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Atilio Spinucci

Faleceu dia 18/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Maria Braga Spinucci. Era filho do Sr. Domenico Spinucci e da Sra. Anna Maria Birollo Spinucci, falecidos. Deixa os filhos: Claudia Roberta Spinucci Rocha casada com Sebastião Lages Rocha e Carlos Alberto Spinucci. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala D, seguindo para a mesma necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.