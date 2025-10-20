Engenho Central em Piracicaba tem teto quebrado e piso danificado

Moradores da região da Rua do Porto e frequentadores do Engenho Central procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação de conservação de algumas áreas do Engenho. Segundo os relatos, diversos pontos apresentam sinais de desgaste estrutural e falta de manutenção.

De acordo com os usuários, alguns galpões estão com telhados danificados e partes quebradas, o que tem provocado infiltrações durante o período de chuvas. Além disso, foram observadas áreas com umidade nas paredes, manchas de bolor e sinais de deterioração que, segundo frequentadores, têm se agravado com o passar do tempo.