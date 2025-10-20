Engenho Central em Piracicaba tem teto quebrado e piso danificado

Moradores da região da Rua do Porto e frequentadores do Engenho Central procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação de conservação de algumas áreas do Engenho. Segundo os relatos, diversos pontos apresentam sinais de desgaste estrutural e falta de manutenção.
Saiba Mais:
- Bosque no Água Branca, em Piracicaba, é tomado pelo abandono
- Obra vai fechar trecho da SP-304 por até 10 dias em Piracicaba
De acordo com os usuários, alguns galpões estão com telhados danificados e partes quebradas, o que tem provocado infiltrações durante o período de chuvas. Além disso, foram observadas áreas com umidade nas paredes, manchas de bolor e sinais de deterioração que, segundo frequentadores, têm se agravado com o passar do tempo.
O anfiteatro do galpão 14 também foi alvo de reclamações. O piso do espaço apresenta falhas em diversos trechos e placas quebradas, o que tem gerado preocupação com a segurança de quem utiliza o local para ensaios, apresentações e outras atividades culturais. Há relatos de que, em alguns casos, os eventos precisam ser adaptados para evitar áreas comprometidas do palco.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O Engenho Central é um dos cartões postais de Piracicaba, e também é utilizado com frequência por grupos culturais, escolas, entidades e pela população em geral. Além de receber eventos promovidos pelo poder público, o espaço também é sede de apresentações teatrais, musicais, feiras e oficinas.