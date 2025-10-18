Bando é preso arrancando fios e ar-condicionados em Piracicaba

Cinco homens foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira (17), depois de serem surpreendidos pela Polícia Militar dentro de um prédio desocupado no centro de Piracicaba. O grupo estava arrombando o imóvel e furtando tudo o que encontrava pela frente — de fios de cobre até aparelhos de ar-condicionado.

A ação aconteceu por volta das 17h10, no cruzamento das ruas São João e Coronel Fernando Febeliano da Costa. Moradores desconfiaram do entra e sai no local e chamaram a polícia. Quando as equipes chegaram, encontraram os suspeitos em plena atividade, carregando sacos cheios de fios de cobre e até um hidrante e um colchão inflável.