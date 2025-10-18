Bando é preso arrancando fios e ar-condicionados em Piracicaba

Cinco homens foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira (17), depois de serem surpreendidos pela Polícia Militar dentro de um prédio desocupado no centro de Piracicaba. O grupo estava arrombando o imóvel e furtando tudo o que encontrava pela frente — de fios de cobre até aparelhos de ar-condicionado.
VEJA MAIS
- Ônibus tomba e mata 15 pessoas em viagem de compras
- Bebida com metanol pode ter causado morte em Piracicaba
A ação aconteceu por volta das 17h10, no cruzamento das ruas São João e Coronel Fernando Febeliano da Costa. Moradores desconfiaram do entra e sai no local e chamaram a polícia. Quando as equipes chegaram, encontraram os suspeitos em plena atividade, carregando sacos cheios de fios de cobre e até um hidrante e um colchão inflável.
Os PMs do Pelotão Alpha da 4ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (CPI-9) cercaram o prédio e conseguiram deter todos os envolvidos. O grupo não teve tempo de fugir.
Foram presos, um indivíduo de 33 anos – já conhecido por tráfico e associação ao tráfico, outro de 22 – acusado de furto, além de um homem de 47 anos – com passagens por roubo e receptação. Também caíram, um quarto individuo de 48 anos – que responde por tráfico e roubo, e um de 37 – com histórico de furtos.
Todos foram levados ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.
Com eles, os PMs apreenderam cinco sacos cheios de fios de cobre, além de um hidrante e um colchão inflável, provavelmente usados para ajudar no transporte do material furtado.
O caso será investigado como furto qualificado majorado e associação criminosa.