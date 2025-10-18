Ônibus tomba e mata 15 pessoas em viagem de compras

Uma viagem de compras terminou em tragédia quando um ônibus fretado com 40 passageiros, que voltava de Santa Cruz do Capibaribe pra Brumado (BA), tombou na BR 423 na cidade de Saloá (PE) na noite desta sexta-feira (17), deixando 15 mortos e dezenas de feridos.

Os passageiros tinham ido ao polo de confecções de Santa Cruz para comprar roupas e revender na Bahia.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle, o ônibus invadiu a contramão, bateu em pedras e tombou logo depois.