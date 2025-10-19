Notas de falecimentos | 19/10/2025

Sr. Aristides Pires de Toledo (Japão), Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Antonio Pires de Toledo e da Sra. Izaira Cassieri de Siqueira, era casado com a Sra. Marli Teresinha Barion de Toledo; deixa os filhos: Marcos Ronaldo Barion de Toledo; Marcia Cristina Toledo R. de Jesus; Viviane Aparecida Toledo e Cesar Rodrigo Barion de Toledo, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Menino: Daniel do Carmo Lima, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 07 anos, filho do Sr. Miguel Paulino de Lima e da Sra. Sirlei do Carmo Lima. Deixa a irmã: Julia do Carmo Lima, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ines Caso Caldeira, Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Angelo Caso e da Sra. Adelaide Bordon Caso, era viúva do Sr. Jose Mendes Caldeira; deixa as filhas: Luciana Mendes Caldeira e Alexandra Mendes Caldeira. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h15 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.