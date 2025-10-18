Ladrão apavora funcionária com faca e apanha de clientes em loja

Um indivíduo invadiu um mercado Oxxo e usou uma faca para fazer graves ameaças contra uma funcionária no balcão, na madrugada desta sexta-feira (17), em Piracicaba.Ele foi preso.

O caso aconteceu em uma unidade na avenida Independência, causando grande trauma na trabalhadora do estabelecimento, exigindo dinheiro e produtos. Clientes que estavam no local tomaram as dores da vítima e avançaram sobre o ladrão, que saiu em disparada do local, deixando até a mochila que estava usando para separar os produtos. Ele levou socos e e chutes.