18 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Ladrão apavora funcionária com faca e apanha de clientes em loja

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial.
O homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial.

 Um indivíduo invadiu um mercado Oxxo e usou uma faca para fazer graves ameaças contra uma funcionária no balcão, na madrugada desta sexta-feira (17), em Piracicaba.Ele foi preso.

VEJA MAIS

O caso aconteceu em uma unidade na avenida Independência, causando grande trauma na trabalhadora do estabelecimento, exigindo dinheiro e produtos. Clientes que estavam no local tomaram as dores da vítima e avançaram sobre o ladrão, que saiu em disparada do local, deixando até a mochila que estava usando para separar os produtos. Ele levou socos e e chutes.

Policiais Militares foram acionados e encontraram o homem próximo à rua Floriano Peixoto, efetuando a abordagem e enviando uma foto para a vítima, para confirmar a autoria do crime.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da justiça, após o registro do boletim de ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários