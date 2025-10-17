Pancada forte entre carros fere mulher em Piracicaba

Uma mulher ficou ferida na tarde desta sexta-feira (17) após uma colisão violenta entre dois carros, na avenida Dois Córregos, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba.
Segundo informações preliminares, o acidente envolveu um Volkswagen Nivus e um Nissan Kicks no cruzamento da avenida com a rua Elvira Boyes. Com o impacto, um dos veículos atingiu com força um poste de energia, o que provocou grande susto em quem passava pelo local.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Unimed. Policiais Militares e agentes da Semutran estiveram no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.
Por conta do acidente, o fluxo de veículos ficou lento em toda a extensão da avenida, até a retirada dos carros e liberação total da via. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.