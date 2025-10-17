Notas de falecimentos | 18/10/2025

Sr. Agenor Campion, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Mario Campion e da Sra. Josefina Bordin, era casado com a Sra. Maria Cremilde Pazetti Campion; deixa os filhos: Edna Cristina Campion Palauro, casada com o Sr. José Carlos Palauro; Mariele Carla Campion e Evandro José Campion, casado com a Sra. Marlaine Marisa Ribeiro Campion. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Municipal de Saltinho para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Cassilda Alves dos Santos Vieira, Faleceu dia 16/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Anisio dos Santos Vieira. Era filha do Sr. Jacinto Alves do Rego e da Sra. Maria Zenaide, falecidos. Deixa as filhas: Cleusa Aparecida Vieira Artuzo casada com Francisco Geraldo Artuzo e Roselene Vieira Barbosa casada com Pedro Miltom Barbosa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Helena Alves da Silva, Faleceu dia 17/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Octavio Querino da Silva. Era filha do Sr. Lazaro Alves e da Sra. Eva Alves, falecidos. Deixa os filhos: Raquel Iracema da Silva Ermida casada com Marcio José Sergio Ermida, Flora Estela da Silva, Paulo Marcos da Silva casado com Josimara Gustinelle da Silva, Marta Helena Cassiere casada com Israel Cassiere e Roberto Carlos Aparecido dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais