Notas de falecimentos | 18/10/2025

Sr. Agenor Campion, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Mario Campion e da Sra. Josefina Bordin, era casado com a Sra. Maria Cremilde Pazetti Campion; deixa os filhos: Edna Cristina Campion Palauro, casada com o Sr. José Carlos Palauro; Mariele Carla Campion e Evandro José Campion, casado com a Sra. Marlaine Marisa Ribeiro Campion. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Municipal de Saltinho para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Cassilda Alves dos Santos Vieira, Faleceu dia 16/10/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Anisio dos Santos Vieira. Era filha do Sr. Jacinto Alves do Rego e da Sra. Maria Zenaide, falecidos. Deixa as filhas: Cleusa Aparecida Vieira Artuzo casada com Francisco Geraldo Artuzo e Roselene Vieira Barbosa casada com Pedro Miltom Barbosa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/10/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Helena Alves da Silva, Faleceu dia 17/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Octavio Querino da Silva. Era filha do Sr. Lazaro Alves e da Sra. Eva Alves, falecidos. Deixa os filhos: Raquel Iracema da Silva Ermida casada com Marcio José Sergio Ermida, Flora Estela da Silva, Paulo Marcos da Silva casado com Josimara Gustinelle da Silva, Marta Helena Cassiere casada com Israel Cassiere e Roberto Carlos Aparecido dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Sr. Isidoro Maria Verdicchio, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Umberto Domenico Verdicchio e da Sra. Izabel do Carmo Verdicchio; deixa os filhos: Angela; Carlos Alberto; Cristina; Renata, Adriana e Cesar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Istela Aparecida Vieira Castilho, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha do Sr. Joaquim Sebastião Vieira e da Sra. Iraci Pavan Vieira, era casada com o Sr. Paulo Sérgio Castilho; deixa as filhas: Amanda Castilho Oliveira e Caroline Castilho. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 16h30 no Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "A", seguindo o féretro para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Honorato Filho, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. José Honorato da Silva e da Sra. Marinita da Conceição, era casado com a Sra. Luciléia Toledo Honorato. Deixa filhos, genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Antonio da Silva, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Cicero Antonio da Silva e da Sra. Maria de Camargo Silva, era casado com a Sra. Maria de Fatima dos Santos Silva; deixa os filhos: José Eduardo da Silva, casado com a Sra.Thais Perozzi Silva; Jacqueline Aparecida da Silva Fortunato, casada com o Sr. Andre Henrique Fortunato; Everton Felipe da Silva; Janaina Aparecida da Silva Brito, casada com o Sr. Wellington Luiz de Brito e Vitoria de Fatima dos Santos Filhinho, casada com o Sr. Luiz Henrique Filhinho. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Vieira da Silva, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. João Pedro da Silva e da Sra. Edite Vieira da Silva, era casado com a Sra. Fernanda Aparecida dos Santos; deixa os filhos: Tamires Vieira da Silva; Bianca Thais Vieira da Silva; Tamara Beatriz Vieira da Silva; Bruna Thaina Vieira da Silva; Bruno Davi Vieira da Silva; Adrian Leandro Vieira da Silva e Natasha Carolina Vieira da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de São Pedro/SP, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Salviano da Silva, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Manoel Salviano da Silva e da Sra. Antonia do Espirito Santo da Conceição, era viúvo da Sra. Helena Maria da Silva; deixa os filhos: Heleno Salviano da Silva; Edvania Salviano da Silva e Edson Salviano da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Irani Bortolini, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha do Sr. Antonio Bortolini e da Sra. Maria Pereira Bortolini. Deixa as irmãs: Claudete Bortolin e Elisabete Jurema Bortolin. Deixa sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 14h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Leidiane Ferreira Lima, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 33 anos, filha do Sr. Braz Ferreira Lima, falecido e da Sra. Maria Auxiliadora Lima; deixa as filhas: Carla Leilane Ferreira de Oliveira e Manuele Vitoria Ferreira Lima. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manassés Peixoto de Carvalho, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho do Sr. Horácio Peixoto de Carvalho, falecido e da Sra. Eva Peixoto de Carvalho, era casado com a Sra. Simone Fernanda Alves de Carvalho; deixa o filho: Caio Cesar Peixoto de Carvalho, o neto: Benicio Gabriel Almeida de Carvalho, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Gama Batista, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Antonio Batista e da Sra. Joana Gama, era viúva do Sr. Manoel Temoteo Sobrinho; deixa os filhos: Neide Aparecida Temoteo Fonseca, casada com o Sr. Aparecido Donizete Fonseca; Rosemary Temoteo, casada com o Sr. Rogerio Cesar Donato e Antonio Carlos Temoteo, casado com a Sra. Roseni Temoteo. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério da Saudade da cidade de Americana/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Miltilha Ignacio Faria, Faleceu dia 17/10/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Francisco Faria. Era filha do Sr. Braz Ignacio e da Sra. Izabel Escrivano, falecidos. Deixa os filhos: Maria Isabel Faria, Marcos Francisco Faria casado com Regina, Mario Sergio Faria (falecido), Maicira Filomena Faria, Marisa Miltilha Faria casada com Marcos Messias dos Santos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/10/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Raimunda Bastos de Souza, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Manoel Bastos e da Sra. Camila Bastos, era casada com o Sr. Mauricio Pereira de Souza. Deixa filhos, genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.