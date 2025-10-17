Concerto da OCP em homenagem a Mahle será na Società Italiana

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) realiza no dia 19 de outubro de 2025, às 16h, domingo, na Società Italiana, um concerto em homenagem ao compositor Ernst Mahle. A apresentação é aberta ao público e tem entrada gratuita.

Inicialmente, o evento aconteceria no salão nobre da Esalq, mas devido à falta de água que atinge o campus, a organização optou por mudar de local.

O programa reúne composições de Mahle, com obras interpretadas pelos integrantes da OCP e por músicos convidados que tiveram relação profissional e pessoal com o maestro. O repertório selecionado inclui peças que representam diferentes aspectos da música brasileira, como “Suite Nordestina” e “Suite 'Viajando pelo Brasil' nº 2”, que percorre musicalmente sete estados do país por meio de referências ao folclore regional.