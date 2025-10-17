17 de outubro de 2025
PROCURA-SE!

Gata Mia desaparece em Piracicaba e ainda não foi localizada

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A família oferece recompensa a quem colaborar com informações que levem à localização da gata
A família oferece recompensa a quem colaborar com informações que levem à localização da gata

Uma gata chamada Mia está desaparecida desde o dia 10 de outubro, no bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba. De acordo com os responsáveis, o animal sumiu durante o dia, nas imediações da residência da família, e desde então não foi mais vista.

Até o momento, Mia não foi localizada. Os tutores seguem em busca de informações e pedem ajuda da população. Quem tiver visto Mia ou souber de alguma informação que possa ajudar a localizá-la, pode entrar em contato pelos números de WhatsApp: (19) 97422-4242 (Júlia) ou (19) 99671-9044 (Charles).

A família oferece recompensa a quem colaborar com informações que levem à localização da gata.

